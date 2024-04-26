人民网讯 据阿联酋通讯社报道，阿布扎比发展基金（ADFD）总干事穆罕默德-赛义夫-苏瓦伊迪强调，阿联酋拥有深厚的可持续发展与人道主义工作历史，举办2024年亚洲世界人道主义大会反映了阿联酋致力于利用所有资源支持可持续发展及提升社会生活质量的热情和承诺。

苏瓦伊迪在会议期间表示，此次大会进一步巩固了阿布扎比作为全球解决国际人道主义问题的领先中心地位，展示了其协调一致的努力与推动全面发展目标的实力。

他指出，逾半个世纪以来，阿布扎比发展基金通过在基础设施、清洁能源、农业、水资源以及医疗保健和教育服务等关键领域实施战略性项目，为发展中国家的持续经济与社会发展做出了显著贡献，并推动了社会的整体进步和繁荣。

4月23日至25日，ADFD参与了在阿布扎比举行的亚洲世界人道主义大会，此次大会聚集了来自全球的1500余名社会投资领袖，共同探讨“一个亚洲，一个未来”的主题，这在西亚地区尚属首次。

会议旨在吸引投资，加速发展步伐，探索创新解决方案以缓解发展中国家面临的经济、社会和环境挑战，分享经验和最佳实践，并共同致力于为全球人民打造一个更加繁荣和可持续的未来。

此次大会邀请了全球发展和社会影响投资领域的重要专家、慈善家、决策者和各国政府领导人，共同探讨和交流。

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