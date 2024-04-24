人民网杭州4月23日电 （记者崔越）良渚遗址位于浙江省杭州市余杭区，这里是实证中华五千年文明史的圣地。人民网“看见中国”外宣融媒体团队走进良渚，并对话良渚博物院（良渚研究院）副院长黄莉，感受璀璨的中华文明。

良渚博物院外观。人民网记者 崔越摄

良渚文化于1936年发现，主要遗址分布于中国长江下游太湖流域。良渚古城遗址是良渚文化的权力中心和信仰中心，2019年被列入世界遗产名录。“它有规模宏大的城址，有发达的稻作农业，功能复杂的水利系统，是长江下游环太湖流域的区域性早期国家。”黄莉介绍说。

良渚遗址展现了中华文明的源远流长，其重要性不言而喻。黄莉认为，良渚之所以重要，原因是我们必须要认清文明的来路，才会知道它的去路，而良渚就是论述中华5000年文明的一个重要节点和精神寄托。“良渚博物院向参观者展示和传达了良渚的价值，让大家看到中华文明的一脉传承。文化传承在良渚是可触摸颗感知的，参观者可以实地体验深厚的5000年文明。”

良渚古城遗址成功列入世界文化遗产名录之后，良渚博物院的“人气”也越来越旺。良渚博物院紧跟时代的步伐，做出许多创新，让历史“活”起来。“首先良渚博物院打破了此前博物馆的陈列形式，例如展厅会更加明亮，也适当调整了一些标识高度，对成年人或者儿童都非常友好。”黄莉说，“此外良渚博物院也努力推出一些原创展，并且不断探索利用新技术做线上展览，例如用AR眼镜来辅助展览讲解。每周也都会举办专业的大咖讲座、良渚论坛，来满足参观者的需求。”

人民网外籍专家在良渚博物院体验AR眼镜。人民网记者 袁蒙摄

作为国际化的城市，杭州自举办第19届亚运会后，吸引了越来越多的外国游客。“为提供更好的服务，良渚博物院的自助语音导览提供八国语言供选择。”黄莉表示，希望有越来越多的外国游客走进中国，走进良渚，了解不同文明的丰富多彩，促进文明的交流互鉴。

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