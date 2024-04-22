新华社北京4月22日电 日本一项最新民意调查结果显示，超过六成日本民众希望首相岸田文雄领导的自由民主党在下届众议院选举后下野。

日本《每日新闻》20日至21日对1032人实施电话调查，询问其是否希望在下届众议院选举后更换执政党。调查结果显示，约62%的受访者希望自民党下野从而实现政权更迭，约24%表示不希望。

2023年12月13日，日本首相岸田文雄（中）在日本东京首相官邸召开记者会后走过时任内阁官房长官松野博一（右）。新华社发（Pool图片，弗兰克·罗比雄摄）

从受访者年龄段来看，30岁至59岁的民众大多不希望自民党继续执政，占比近70%。从所支持政党来看，在野党立宪民主党的支持者中超过90%希望自民党下野，另一在野党日本维新会的支持者中约70%给出同样回答；自民党执政伙伴公明党的支持者中，也有近30%希望自民党不再执政。

去年底，自民党曝出“黑金”丑闻，多个派阀为所属国会议员下达销售指标，要求他们出售政治筹款派对券。如果超过销售指标，多出的资金将以“回扣”形式返还给议员。这部分资金将不在派阀收支报告和议员政治资金收支报告上登记，从而成为不受监管的秘密资金。本月早些时候，自民党对39名涉事者进行党纪处分。

这是1月26日在日本东京拍摄的日本第213届国会开幕式现场。新华社记者姜俏梅摄

《每日新闻》民调显示，70%的受访者表示，岸田文雄领导的“岸田派”牵涉丑闻，他本人却没有受到处分，这“不可接受”。

日本国会众议院选举四年一次，本届众议员任期至2025年10月结束。按日本媒体说法，岸田文雄一直在寻找解散众议院并提前举行选举的有利时机，以巩固其政治地位，从而在今年秋季连任自民党总裁。

近期，岸田内阁支持率持续在低位徘徊。时事通讯社11日发布的民调结果显示，岸田内阁支持率再探新低，跌至16.6%；自民党支持率同样惨淡，仅为15.3%。（张旌）

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