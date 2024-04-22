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洋洋大观 | 达莎西游记：藏文化大放光彩

2024年04月22日09:29 | 来源：新华网
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　　新华社西宁/阿斯塔纳4月21日电　清明已过，暖意融融的青海即将迎来旅游旺季。流光溢彩的银铜器和首饰、华丽精美的各式藏毯……在这里的农牧区村庄里和城市工厂间，流传千百年的传统藏文化产品源源产出，踏上“一带一路”。

　　从事银铜器制作已近30年的工匠王富邦最近正在为蒙古国的一批订单加班加点。他说：“手绘出客户指定的图案，以火塑型，千锤万凿。仅一个巴掌大的酥油灯，就需要一名熟练匠人从早到晚连续三天才能完成。”

2023年12月22日，在青海省西宁市湟中区鲁沙尔镇阳坡村民族手工艺加工基地，王富邦在制作银碗。新华社记者李琳海摄

2023年12月22日，在青海省西宁市湟中区鲁沙尔镇阳坡村民族手工艺加工基地，王富邦在制作银碗。新华社记者李琳海摄

　　早在汉唐时期，中国的民间器皿就沿着丝绸之路一路向西，运往中亚、西亚乃至欧洲。哈萨克斯坦国家博物馆高级研究员鲁斯兰·杜万别科夫向记者介绍说，哈南部城市塔拉兹、图尔克斯坦等地曾发掘出多盏来自中国的油灯，其中3盏目前陈列于该博物馆，“这些油灯用料上乘、经久耐用，展现出非常高超的制作工艺水平”。

　　王富邦居住的青海省西宁市湟中区鲁沙尔镇阳坡村，是湟中“银铜器制作及鎏金技艺”发祥地。100多年前，这里因紧邻藏传佛教名寺塔尔寺而成为银铜器匠人的聚居地。王富邦介绍说：“一开始只是外来的汉族匠人锻造宗教器物，后来本地的汉、藏、土族群众也加入进来，村庄因‘家家有作坊’而逐渐扬名。”

　　过去，村里的作坊多是“单打独斗”，没有形成产业，产量低，销售范围有限。近几年，国家实施乡村振兴战略，在村里打造占地90多亩的民族手工艺加工基地，第一批建成30多座“前店后院”式作坊。全村400多户，近40%的村民加入“股份合作社+基地+农户”经营模式，产品知名度越来越高，每年都能接到来自蒙古国、新加坡、印度等国的订单。

　　共建“一带一路”倡议提出以来，青海省抢抓机遇，一批具有高原特色的标志性产品名扬国内外，其中就包括历史悠久的藏毯。

2023年2月21日，在西宁市圣源地毯集团生产车间，操作工检查毯面、拔花刺。新华社记者吴刚摄

2023年2月21日，在西宁市圣源地毯集团生产车间，操作工检查毯面、拔花刺。新华社记者吴刚摄

　　据中国藏毯协会原会长汪京萍介绍，有“丝绸南路”之称的唐蕃古道，是唐代以来从中原去青海和西藏、进而前往尼泊尔和印度等地的重要通道，藏毯经唐蕃古道传播到其他国家，是丝绸之路上重要的贸易商品之一。

　　同样位于西宁的加牙村早在清代就是著名的藏毯专业村。加牙藏毯非物质文化遗产传承人杨永柱说，他从13岁开始跟着父亲学艺，见证了藏毯从家庭手工作坊到规模化生产、再到高端化定制，在国际舞台上闪耀的历程，为此感到自豪。

　　2004年，中国（青海）藏毯国际展览会开始举办，杨永柱曾现场展示精湛的藏毯编织技艺。2006年，加牙藏族织毯技艺被列入首批国家级非物质文化遗产名录。后来，杨永柱又作为传统技艺导师，在知名藏毯企业圣源地毯集团帮助培养人才。

　　在这家企业的车间里，机器轰鸣、工人忙碌，色彩斑斓的地毯从这里源源不断发往世界各地。据介绍，近两年来车间都是满负荷生产，以满足海内外的需求，如今产品已远销至沙特阿拉伯、俄罗斯、波兰、匈牙利等国家。

2024年3月20日，新华社外籍记者达莎在西宁市圣源地毯集团生产车间参观。新华社记者赵宇摄

2024年3月20日，新华社外籍记者达莎在西宁市圣源地毯集团生产车间参观。新华社记者赵宇摄

　　圣源地毯集团董事长薛婷说，在共建“一带一路”国家和地区的民众中，不少有使用地毯的习惯，市场潜力巨大。“我们一直致力于将藏毯文化推向全世界，同时也不断探索如何让这门传统技艺焕发新生机。”　

　　据青海省商务厅副厅长李雅林介绍，多年来，在青海、西藏、新疆等地，传统技艺传承人一直没有停下探索的脚步，不断开发新产品。未来，国家还将通过政策引导，让藏毯编织等传统技艺更好地传承下去，在文化交流中发挥更大作用。

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　　策划：倪四义 黄豁

　　监制：金学耕 冯俊扬

　　统筹：齐紫剑 王大千 魏忠杰

　　记者：王大千 王艳 张继业 周天翮

　　编辑：薛磊 何梦舒 徐晓蕾 周啸天

　　洋洋大观工作室制作

　　新华社国际部 青海分社 阿斯塔纳分社联合出品

(责编：燕勐、刘叶婷)

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