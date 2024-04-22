新华社旧金山/武汉4月20日电 通讯：来自“凤凰故国”的文物拉近美国民众与中华文明的距离

新华社记者

新华社旧金山/武汉4月21日电 华丽的青铜器、浪漫的玉饰、瑰丽的漆木器、娟秀的丝织品……从“凤凰故国”湖北远道而来的263件（组）珍贵文物19日起在美国旧金山亚洲艺术博物馆展出，向海外公众集中展示中国青铜时代的文化。

开展首日，许多对中国文化感兴趣的旧金山市民迫不及待地前来观展。

4月19日，观众在美国旧金山亚洲艺术博物馆举办的“凤凰故国——青铜时代曾楚艺术展”上参观。新华社发（刘艺霖摄）

“这些青铜器复杂的细节体现了制造的高难度和高水平，是难得一见的珍品!”旧金山市民杰森·谢凝视着2000多年前的中国青铜器，对其精湛工艺赞不绝口。

“凤凰故国：青铜时代曾楚艺术展”以湖北出土两周时期文物为主，江汉平原上发展起来的曾国（约公元前1040－400年）和楚国（约公元前1030－223年）文物构成这次展览的“主角”。

为何称之为“凤凰故国”？在旧金山出席展览开幕式的湖北省博物馆馆长张晓云说，在楚文化中，凤文化的元素非常突出，而西方文化中也有对“凤”这种吉祥鸟的认识。用“凤凰”这一意象作为展览主题，有助于东西方观众形成艺术审美共鸣。

4月19日，一名观众身着汉服在美国旧金山亚洲艺术博物馆举办的“凤凰故国——青铜时代曾楚艺术展”上参观。新华社记者吴晓凌摄

记者从参与此次展览的湖北多地文博机构了解到，本次赴美展出的文物中相当一部分为近年考古发现并首次在海外展出，包括与曾侯乙编钟同时出土的铜鉴缶以及彩绘漆木虎座凤鸟悬鼓，前者是可在炎热夏季冷藏酒水的双层金属容器，被称为2400多年前的“冰箱”；后者代表了楚地风格鲜明的造型，也显示了楚人对凤鸟、神兽的崇敬和喜爱。

涅槃的凤凰、缠绕的螭蟒与长角的神兽……一件件散发东方神秘与古朴气息的青铜器深深吸引了前来参观的美国学生们的目光。

4月19日，观众在美国旧金山亚洲艺术博物馆举办的“凤凰故国——青铜时代曾楚艺术展”上参观。新华社记者吴晓凌摄

展览现场，一批美国学生在不同展柜前仔细记录、轻声交谈。来自旧金山希尔克雷斯特中学的七年级女生纳塔莉娅对记者说，这些艺术品体现了中国古代文明之美。

纳塔莉娅和几位同学都感觉到，在博物馆现场仔细观看中国艺术品比仅在书本上研究中国更具有直观感受。书本中接触的更多是现代中国，这个展览则把他们“带回了”古代中国。

“这些中华文化珍品令孩子们着迷。”带队女教师告诉记者，对于很多美国学生而言，他们更熟悉以闻名世界的兵马俑为象征的秦文化，而这些来自“凤凰故国”的文物故事则进一步体现了中华文明的博大精深。

4月19日，观众在美国旧金山亚洲艺术博物馆举办的“凤凰故国——青铜时代曾楚艺术展”上参观。新华社发（刘艺霖摄）

为了向西方观众近距离呈现精彩绝伦的中华文明，湖北与旧金山方面为此次展览筹备多年。开幕当日，看到所有文物如期展出，旧金山亚洲艺术博物馆馆长许杰感慨万千。他表示，将继续扩大该馆在促进旧金山与亚洲文化交流中的重要作用。

本次展览由中国国家文物局指导，湖北省博物馆和旧金山亚洲艺术博物馆联合主办，荆州博物馆、随州市博物馆、宜昌博物馆、襄阳市博物馆合办。这是近年中国在美国举办的规模最大的文物展览，预计持续至7月。（参与记者：高山、吴晓凌、谭晶晶、吴植、喻珮）

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