谷雨，正是一年万物蓬勃生长的最美时节。4月19日起，“世界文学之都”江苏南京携“遇鉴汉字，和合共生”汉字展，到访位于美国纽约的联合国总部，为各国友人带去一场集合中国书墨、绘画、音乐、茶茗等传统文化精粹的沉浸式体验展，让大家感受来自中国江南的融融春意。

图为中国常驻联合国代表傅聪（左四），第78届联合国大会主席丹尼斯·弗朗西斯（右三），江苏省委常委、南京市委书记韩立明（左三），联合国主管大会和会议管理事务副秘书长阿比连（右二），联合国主管经济和社会事务副秘书长李军华（左二），中国常驻联合国副代表戴兵（左一），联合国中文处处长陈忠良（右一）手拿书法作品“和”与“合”合影，传递凝聚中国先贤智慧的中华文化及其中蕴含的“和合”精神。（主办方供图）

据悉，本次活动是继去年11月南京走进美国纽约举办系列文化活动后，时隔6个月又再次来到纽约，用方正之间的横竖撇捺勾勒出一幅汉字与中华文明相生相发、相互成就的历史长卷。

谷雨时节与中文相逢 向世界传递汉字魅力

为强调语言文化多样性的重要性，推动联合国六种官方语言的平等使用，2010年联合国启动联合国语言日。同年，中国常驻联合国代表团向联合国建议，将“中文日”定在每年中国传统节气“谷雨”这一天，以纪念“中华文字始祖”仓颉的贡献。自此每年谷雨时节前后，联合国总部和办事处都会举办精彩纷呈的中文日活动，为世界各地的人们走近中文、感受中华文化提供了窗口。

联合国中文日是中国常驻联合国代表团推广中华文化、促进互鉴交流的重要平台。今年“遇鉴汉字，和合共生”展览由中国常驻联合国代表团、南京市人民政府、联合国大会部中文处和联合国中国书会主办，南京市人民政府新闻办公室、南京艺术学院、南京文投集团共同策划、承办。活动主办方负责人表示，“为发挥好中国唯一世界文学之都南京‘以文为媒’推广中国文化的积极作用，在常驻代表团的指导下，今年的‘联合国中文日’活动，将以‘汉字’为纽带，以‘和合’为主题，向各国朋友展现中华文化的时代价值，推动不同文明和谐共处与相知相亲。”

图为“遇鉴汉字，和合共生”汉字展活动现场。（主办方供图）

在为期一周的时间里，“遇鉴汉字 和合共生”汉字展吸引了络绎不绝的观众。中国常驻联合国代表傅聪大使、第78届联合国大会主席丹尼斯·弗朗西斯、联合国主管大会和会议管理事务副秘书长阿比连、联合国中文处处长陈忠良等前来观展。

以文学为媒促和合共生 “文都”南京为多元文明交流牵线搭桥

4月19日展览的开幕式现场，傅聪在致辞时表示：“在这春和景明、万象更新的谷雨时节，我们迎来第十五个联合国中文日。我很高兴能与各位朋友欢聚一堂，共赏中华优秀传统文化，共话世界文明交流互鉴！”傅聪特别介绍了“来自南京的朋友”，“他们专门为本次中文日远道而来。南京有着三千多年建城史，享有六朝古都、十代都会、天下文枢等美誉。相信此次大家不仅可以品鉴汉字悠久的历史传承和独特文化魅力，也一定会感受到南京等中国城市正焕发出更加蓬勃的时代活力。”他说，汉语和中华文明的魅力就像一朵花，当它与其他花一起盛开时，更让人欣赏到它的美丽和活力。世界各地的不同文明都对人类社会的进步做出了重要的贡献。

丹尼斯·弗朗西斯表示，语言不仅仅是一种交流的手段，而且是一种连接人和文化的桥梁，从而丰富了我们的生活体验。汉语是联合国六种官方语言之一，有世界近五分之一的人口使用，是人类文化遗产的重要组成部分。因此，尊重这种美丽而广泛使用的语言是非常有必要的。他讲述了自己学汉字的经历：“在我今年1月访问中国期间，我有机会尝试了一下书法。我写下了汉字‘福’，意思是‘幸福’。对我来说，观察孩子们的纪律和创造性精神确实是一个巨大幸福和希望的时刻。”

“南京是‘文学之都’，希望以文学为媒，不断增强中华文明与世界多元文明的互学互鉴，和合共生是我们对美好世界抱持的理念。”江苏省委常委、南京市委书记韩立明对出席会议的各位嘉宾表示欢迎，向长期以来关心支持南京发展的各界人士表示感谢。她说，南京是中国四大古都之一，也是中国首批历史文化名城、首个“世界文学之都”。南京将秉持“和与合”的理念，办好“一带一路”青年文化交流、世界文学之都名家访谈、“国际文学家驻地计划”等活动，当好展示中国文化的窗口、中西方文化交流的桥梁，让更多朋友了解中国、爱上南京。

在开幕式现场，处处洋溢着历史文化名城南京深厚的城市文化特色。中外音乐家演奏的中国古代十大名曲之一《梅花三弄》，是由东晋音乐家桓伊在南京受梅花香气的启发创作，后经唐代知名琴家颜师古改编而成。而有江南民歌“第一歌”之誉的《茉莉花》，其前身则为南京六合地区的《鲜花调》。

除此之外，参观者在现场还可尝试挥墨手书汉字，印制十竹斋笺谱，品尝南京雨花春茗。而这也恰恰是谷雨时节中国文人传承了千年的赏心乐事。本次活动主办方希望通过观赏、聆听、挥墨、品味这些激发“五感”的活动，让外国友人沉浸式体验中式美学的韵味和魅力。

一眼千年遇鉴汉字 发现中国文化的前世今生

据介绍，本次“遇鉴汉字 和合共生”汉字展共分为三个板块，通过展示汉字的历史演变、艺术呈现与创新设计，意在让观众了解其文化传承、美学意境与时代价值，感受这一古老文字的独特魅力。

第一板块从传承文明的符号角度，讲述汉字是记录、传承中华文明的载体。展览以甲骨文、金文、碑帖拓片等展现古往今来不同阶段汉字演化特点，弘扬汉字文化魅力，让中外观展者共享汉字传承，以文载道、薪火相传。

第二板块的主题为“字里行间的和合”。鉴于汉字是中国人最重要的交流、传播工具，展览立足南京“世界文学之都”的定位，借助文字的传播载体，如书法艺术拓本、金陵刻经作品等，来呈现汉字通过古籍典藏、篆刻书画等多种形式，记录中华民族丰富的文化信息，让受众更加理解中华文明的表现与内涵，加深认同。

第三板块则聚焦汉字的当代表达，以“自由生长的汉字”为主题，通过海报、数字媒体等艺术形式，表现汉字现在已不仅仅是信息的基础载体。基于对其文化内涵的理解，当今艺术家们进行了富有想象力的创作，让古老的汉字焕发了新的活力。

整个展览从刻符龟甲、甲骨、青铜再到绢帛纸张，呈现中华文明被不同形貌的文字书写记录，充分展示汉字世界的博大精深，让观众感知感受“给岁月以文明，而不是给文明以岁月”。展览主办方负责人介绍，“通过多层次呈现汉字演变、文化传承、国际交流的脉络，让这场‘小而美’的活动可以传递中华文化基因所蕴含的‘和合’价值理念，共同推动世界文明交流互鉴。”

此次，南京以联合国中文日活动为平台，在国际舞台上展示南京作为历史文化名城、“世界文学之都”的资源禀赋，将更好助力南京打造展示中华民族现代文明的重要窗口，赋能城市文化高质量发展。

(责编：燕勐、刘叶婷)