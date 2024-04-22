新华社加拿大蒙特利尔4月20日电（记者林威）世界反兴奋剂机构（WADA）20日发表声明，美国反兴奋剂机构（USADA）首席执行官泰格特对WADA处理中国游泳运动员因环境污染造成兴奋剂检测阳性进行了“严重指控”，WADA对他“骇人的、完全虚假的和诽谤性的”言论感到“震惊”，并指出他的指控是出于“政治动机”。

声明表示，泰格特的指控是出于政治动机，其目的是破坏WADA在世界各地保护干净体育的工作，而这些破坏性言论是在没有任何支持证据的情况下发表的。对于虚假指控，WADA别无选择，只能将此事提交其法律顾问采取进一步行动。

WADA的声明称，根据所有现有的科学证据和情报，经过顶尖反兴奋剂专家的彻底收集、评估和测试，WADA没有理由质疑环境污染的解释。

声明称，泰格特不接受本案是源于环境污染的调查结果，但他无法说明原因。然而，在美国，WADA曾接受了USADA对于多名美国运动员的类似结论。泰格特应该意识到，并非只有美国运动员会成为无过错污染情况的受害者。

2021年1月在河北省石家庄市正定县举行的全国游泳争霸赛中，中国反兴奋剂中心实施了兴奋剂检查。结果显示，有运动员的样本呈极低浓度的曲美他嗪阳性。中国反兴奋剂中心第一时间从各方面全方位展开深入细致调查，并结合兴奋剂检查、检测等相关证据，认定所涉运动员没有故意使用违禁物质，阳性也不是使用药品、营养品等因素导致的，而是在参加此次赛事期间，在完全不知情的情况下摄入了受到曲美他嗪污染的食物导致。

WADA对本案进行了充分审查，认为无法反驳曲美他嗪来自污染的可能性，案卷材料中的检测数据也符合污染可能，应认定运动员无过错或无疏忽。根据相关规定，为保护运动员的合法权益，不按兴奋剂违规处理且相关方未对案件提起上诉，处理结果不对外公布。

世界反兴奋剂机构成立于1999年。其主要任务是协调和监督全球反兴奋剂事务，制定反兴奋剂条例和一系列标准，指导、规范各地反兴奋剂工作等。

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