4月21日，中欧班列缓缓驶出二连浩特铁路口岸。 新华社发（张海峰摄）

4月21日，一列满载55个标箱的中欧班列从二连浩特铁路货场顺利发车，标志着今年以来二连浩特铁路口岸出入境中欧班列突破1000列。

作为中蒙俄经济走廊和中欧班列中通道的关键节点，二连浩特铁路口岸积极发挥自身在国际联运、货物跨境运输中的重要作用，并持续深化数字口岸系统建设。票据流转、查验放行、编组装运、签字确认等一系列流程实现电子通关，进一步提升跨境贸易便利化水平。

4月21日，中欧班列缓缓驶出二连浩特铁路口岸（无人机照片）。 新华社发（张海峰摄）

“以前我们办理入境货物列车各类交接手续至少需要七八个小时，数字口岸系统投入使用后，工作效率大幅提升。现如今，最快两个小时内即可通关放行。”中国铁路呼和浩特局集团有限公司二连车站货运交接所货运员王宏文说。

近年来，二连浩特铁路口岸通行中欧班列运载货物品类愈加丰富，汽车、电脑、机器人等高附加值、高科技商品占比逐年提升，现如今已达到40%以上。特别是国产汽车海外“圈粉”，今年以来整列出口的国产汽车已达到60列，占出口货物的12%，创历史同期最好水平。

4月21日，中欧班列缓缓驶出二连浩特铁路口岸（无人机照片）。 新华社发（张海峰摄）

“近几年，越来越多的新能源汽车企业选择中欧班列出口国外。今年一季度，我们公司代理的新能源汽车占出口货物比重首次突破10%，公司营收显著提升。”二连浩特市亿海货物运输代理有限公司负责人郭振民说。

今年以来，中欧班列中通道二连浩特铁路口岸累计通行1001列、运送货物11.3万标箱，同比分别增长7.8%、9.2%，创历史同期新高。（记者连振、朱文哲）

4月21日，二连浩特铁路口岸龙门吊吊装中欧班列集装箱（无人机照片）。 新华社发（张海峰摄）

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