新华社北京4月21日电 综合新华社驻外记者报道：适逢联合国中文日，多国近期陆续举办了丰富多彩的庆祝活动。世界各地的中文爱好者们通过观看演出、参观展览、参与亲身体验等方式，表达对中文学习的热情和对中国文化的喜爱。

中国驻英国大使馆20日在伦敦举办“汉字演变”主题展览和联合国中文日系列活动开幕式。展览选用汉字印刷技术发展过程中关键的实物证据，展示汉字印刷的现代化之路。

中国驻英国大使馆公使杨晓光在开幕致辞中说，汉字历经数千年的演变和发展，已深深融入中华民族的文化基因。汉字稳重端庄、均衡对称、底蕴丰厚，展现了中华文化注重和平、和谐、合作的特性。英国知名汉学家弗朗西丝·伍德（中文名吴芳思）表示，本次展览有助于英国观众更好地学习中文。

4月20日，在挪威首都奥斯陆，当地民众在中文日庆祝活动上体验书法。新华社记者 张玉亮 摄

罗马尼亚布拉索夫特兰西瓦尼亚大学孔子学院19日举办“中文：架起文明互鉴桥梁”主题中文日系列活动。中国驻罗马尼亚大使馆文化参赞张丽丽在致辞中表示，汉字承载着中国文化和中国哲学，希望越来越多的学生通过学习中文进一步了解中国历史和文化，增进中罗友谊。特兰西瓦尼亚大学分管国际关系的负责人科丽娜·米库在致辞中感谢大家在象征美好开端、适宜播种农作物的“谷雨”时节，共同进行文化耕耘。

在赞比亚大学19日举行的中文日庆祝活动现场，来宾们参与书法体验、画脸谱、试穿民族服饰等互动项目，亲身感受中国文化和中华文明的魅力。赞比亚大学代理校长纳曼加拉表示，当前赞比亚中文教育蓬勃开展，两国人文交流不断深化，感谢中方长期以来对赞教育事业和经济社会发展的大力支持。

4月19日，在位于卢萨卡的赞比亚大学孔子学院，学生在中文日活动上表演舞蹈。新华社发（马丁·姆班圭塔摄）

埃及开罗大学孔子学院日前举办中文硬笔书法大赛，以庆祝中文日。比赛一等奖获得者阿什拉夫·贾迈勒说：“我非常喜欢学习汉语。我也喜欢中国的文化，我梦想以后有机会去中国，进一步了解中国社会和文化。”

由卢布尔雅那大学孔子学院和斯洛文尼亚民族志博物馆联合举办的中文日暨中国文化体验活动20日在民族志博物馆举行。活动设置了中国传统服饰和太极表演、书法体验和美食品尝等环节，吸引近百名当地民众和华侨华人参与。

日前，圣多美和普林西比大学孔子学院在位于该国首都圣多美的国家中学举办中文日活动。圣多美和普林西比大学校长阿吉亚尔说，圣普青年的中文学习热情日益高涨，许多学生希望通过学习中文，得到更好的教育和就业机会。

4月20日，在乌干达坎帕拉，中文师生在麦克雷雷大学举行的中文日庆祝活动上表演中国舞蹈节目。新华社发（阿佳拉·纳瓦达摄）

突尼斯迦太基大学孔子学院日前举办中文日活动，中国文化知识问答、书法、拓印、扎染等体验活动深受参与者喜爱。迦太基大学孔子学院中方院长茹昕说，中突两国交流日趋频繁，当地优秀的中文专业学生就业前景良好。

“兰亭·雅集”中国书法主题活动19日在比利时布鲁塞尔中国文化中心举行。旅比华人书画家张文海介绍了不同时期中国书法的演变与发展，指导观众们挥毫泼墨，共绘书法长卷。参加活动的欧盟委员会教育文化总司官员维托·博雷利说，中国书法之美及其在漫长历史中的演变过程令他印象深刻。

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