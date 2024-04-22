新华社墨西哥城4月20日电（记者吴昊 席玥）墨西哥经济部长拉克尔·布恩罗斯特罗日前表示，墨西哥不存在中美墨钢铝“三角贸易”。

布恩罗斯特罗18日在首都墨西哥城会见中国驻墨西哥大使张润时作上述表述。布恩罗斯特罗表示，作为主权国家，墨西哥始终坚持有利于人民的经贸政策，欢迎中国企业在墨投资。墨出台的经济激励措施将强化产业链，服务国家产业政策。

张润表示，中墨经贸务实合作是两个主权国家之间的事情，是双方企业基于国际规则和市场原则开展的正常商业活动。中方对美国一再就所谓钢铝“三角贸易”问题抹黑中方，并针对中国电动车企在墨经营公然对墨施压表示坚决反对。

美方所谓的钢铝“三角贸易”，是指称中国钢铝产品通过第三国间接出口美国。

本月19日，中国外交部发言人林剑就美方近期涉及中国钢铝行业、造船业等的言论表示，美方有关说法完全不符合事实，损害中美经贸关系，与两国元首旧金山会晤共识背道而驰。中方对此严重关切、强烈不满，将采取一切必要措施坚决捍卫自身权益。

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