新华社日内瓦4月21日电（记者陈俊侠 王其冰）第49届日内瓦国际发明展21日在瑞士日内瓦闭幕，中国代表团携197项发明参展，共获得70项金奖和97项银奖。

来自中国科学技术大学地球和空间科学学院的“大气多参数探测光量子激光雷达”项目既获得金奖，也获得了本届发明展特别奖之一的“日内瓦共和国与州政府奖”。该项目可以在3千米的探测半径范围内同时实现二氧化碳浓度、气溶胶浓度和大气风场的高精度探测，可显著提高气象环保领域的数字化、精细化管理水平。

中国电力科学研究院6个参展项目获得5项金奖和1项银奖，覆盖电力系统发、输、配、用各个方面，展现了中国国家电网公司建设新型电力系统和数智化坚强电网方面的创新成果和雄厚科研实力。

天津（滨海）人工智能创新中心研发的面向特种应用场景的音视融合智能耳机不仅获得了金奖，还获得了特别奖。该发明可满足缄默和高噪声特种作业环境下语音交互需求，在公安应急消防、反恐等领域具有广阔的市场空间和应用前景。

日内瓦国际发明展创办于20世纪70年代，是世界上举办历史最长、规模最大的发明展之一。据介绍，本届展会共有来自世界各地的1000余项发明参展。

(责编：燕勐、刘叶婷)