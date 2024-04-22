新华社法兰克福/上海4月21日电 题：德企高管期待德中合作不断深化

新华社记者单玮怡 车云龙 有之炘

在德国总理朔尔茨访华期间，拜耳、梅赛德斯-奔驰等德企的高管组成经济代表团随访，先后访问重庆、上海、北京。德国经济界体现出深化对华交往与合作的普遍意愿。

2021年11月7日，在第四届中国国际进口博览会的医疗器械及医药保健展区的拜耳展台，工作人员展示在中国首展首秀的拜耳持续葡萄糖监测系统。新华社记者张玉薇摄

德国拜耳集团首席执行官比尔·安德森日前在接受新华社记者书面采访时说，随朔尔茨总理访华期间，他有机会与中国政府和企业界人士共同探讨深化德中合作。他认为，各方都密切关注可持续发展，这对于德国和中国都至关重要，尤其是在医疗保健和农业等领域。

安德森表示，拜耳进入中国已超过140年，致力于为中国医疗保健和农业产业高质量发展作出贡献。如今，中国已成为拜耳全球业务最重要的战略支柱之一。中国庞大的人口基数决定了市场对健康和营养的需求不断增长，为拜耳等医疗保健企业创造了更多机会。

“我们很高兴看到中国加大高水平对外开放力度，稳步改善外商在华营商环境。”安德森说，拜耳持续在中国增资扩产，最近两年先后在北京开设新的创新中心、在上海设立用于细胞和基因治疗的Co.Lab共创平台，还将继续投资3亿元人民币在杭州设立新的作物科学设施、持续投资2000万欧元在上海开设新的消费者健康创新中心……“我相信未来投资还会继续。”

这是3月20日在德国斯图加特拍摄的梅赛德斯-奔驰集团标识。新华社记者单玮怡摄

德国梅赛德斯-奔驰集团股份公司董事会主席康林松表示，跟随朔尔茨总理访华给他留下深刻印象。中国在梅赛德斯-奔驰全球战略中扮演重要角色，不仅是集团最大单一市场，也是全球最大梅赛德斯-奔驰汽车生产基地和科技创新中心之一。

康林松在书面采访中告诉新华社记者，企业持续加码中国市场，过去5年总计投入105亿元人民币，聚焦电动化和智能化等前沿研发领域，同时推动中国研发反哺全球。近两年来，聚焦数字化创新的上海研发中心成为梅赛德斯-奔驰全球研发网络中规模增长最快的团队。

安德森和康林松均表示对中国经济长远发展充满信心，认为中国增长展现出良好的韧性，将在推动全球可持续发展等方面发挥至关重要的作用。

安德森说，中国是德国最大的贸易伙伴，“我期待看到德中合作不断深化，希望两国经贸往来持续繁荣，这有利于全球经济和可持续发展。”

(责编：于洋、刘叶婷)