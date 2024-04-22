新华社巴黎4月21日电（记者刘芳）法国媒体《世界报》近日发表专栏文章指出，美国提出“中国补贴钢铁企业对美造成损害”，是美国选举政治中的“表演”，事实是美方以所谓“国家安全”为由对华全面施压。

美国总统拜登此前在匹兹堡发表公开讲话，声称中国政府长期大量补贴中国钢铁企业扩大产能，以不公平的低价向全球市场倾销，对美造成损害。美方表示美贸易代表正调查中国钢铝行业，威胁将自华进口钢铝关税税率调整为当前3倍。

《世界报》经济记者让—米歇尔·贝扎在专栏文章中表示，美方选择在美国“锈带”核心城市匹兹堡攻击中国钢铁产业，并暗示将阻拦日本企业收购美国钢铁巨头，目的是对美国大选“摇摆州”中的选民群体发起“魅力攻势”。

文章说，“钢铁战”只是一个缩影，体现了美国试图对华实施长期、全面压力，例如美国打着所谓“国家安全”旗号，“竭尽全力剥夺中国最新一代半导体的供应，为此连自己盟友的胳膊都可拧断”。

本月19日，中国外交部发言人林剑就美方近期涉及中国钢铝行业、造船业等的言论表示，美方有关说法完全不符合事实，损害中美经贸关系，与两国元首旧金山会晤共识背道而驰。中方对此严重关切、强烈不满，将采取一切必要措施坚决捍卫自身权益。

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