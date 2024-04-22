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2024年世界少年儿童发展论坛在广州开幕

2024年04月22日08:50 | 来源：新华网
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新华社广州4月21日电（记者胡拿云）2024年世界少年儿童发展论坛21日在广东广州开幕。本次论坛以“我们爱科学”为主题，旨在搭建各国少年儿童组织、少年儿童代表友好交流交往的重要平台，推动携手构建人类命运共同体。来自40个国家的190余名少年儿童代表及有关国际组织代表、驻华使节代表、少年儿童组织负责人、少年儿童出版机构负责人、知名专家学者等参加论坛。

共青团中央书记处第一书记阿东在致辞中表示，本次论坛旨在促进世界各国少年儿童组织、机构的交往合作，推动中外少年儿童友好交流。他呼吁有关国际组织坚持儿童优先发展理念，分享成功经验，拓展合作空间；倡导世界各国科学家积极投身少年儿童科学教育，广泛传播科学知识，弘扬科学精神；希望中外少年儿童在互学互鉴中增进了解、收获友谊、共同成长，为创造人类更加美好的未来奠定坚实的根基。

联合国教科文组织东亚多部门地区办事处主任夏泽翰表示，联合国教科文组织对全国青联主办本次论坛持赞赏态度，倡导提高年轻一代的科学好奇心和技能，呼吁有关各方共同帮助儿童激发科学梦想。

国际儿童读物联盟主席西尔维娅·瓦戴尔表示，国际儿童读物联盟的使命是将儿童和书籍联系在一起，通过多种倡议和活动来促进阅读，努力为青少年出版最佳读物。

开幕式上，中外少年儿童代表与中外科学家互动交流对话。会上还发布了《激发少年儿童科学梦想倡议》，启动了童“话”世界工作室粤港澳大湾区工作站，揭幕了全球少年儿童科普阅读体验空间。

据了解，论坛将举办系列交流活动，中外少年儿童代表将参加少年儿童科普阅读论坛、“我们爱科学”故事会、少年儿童科学公开课、博物馆奇妙夜、“未来城市”创想营（广州、珠海）等主题活动。

本次论坛由中华全国青年联合会主办，联合国教科文组织、联合国儿童基金会支持，中国少年儿童新闻出版总社、广东省青年联合会、广州市人民政府、珠海市人民政府、广州市青年联合会、珠海市青年联合会承办。

(责编：于洋、刘叶婷)

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