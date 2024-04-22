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探寻汉字之美 “汉字演变”主题展览在伦敦开幕

2024年04月22日08:42 | 来源：人民网-国际频道
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人民网伦敦4月20日电 （记者许立群） 4月20日是第15个联合国中文日，为期10天的“汉字演变”主题展览和联合国中文日系列活动在伦敦拉开帷幕。

中国驻英国使馆公使杨晓光、《艺术与设计》杂志社社长兼总编辑钱竹、同济大学外语学院院长吴赟、英国汉学家、英中了解协会理事吴芳思博士，以及其他中英各界人士和喜爱中国文化、学习中文的英国友好人士、侨领、学生等超过100人出席开幕式。

观众被中国文字的魅力吸引。主办方供图

观众被中国文字的魅力吸引。主办方供图

展览展示的以中国文字为创作灵感的服装《心经》。主办方供图

展览展示的以中国文字为创作灵感的服装《心经》。主办方供图

展览分为“古今汉字的演变”“从印刷术到信息化”“美哉汉字”等三个部分，聚焦汉字的起源和历史发展，探索汉字从甲骨文到楷书的历史演变和传播轨迹，细数名列中国四大发明的活字印刷术到汉字照排技术、再到计算机技术新的历史时期的信息化变革，讲述汉字书写融入中国人日常生活的“和合之美”；同时，展览也以一系列艺术视觉作品，多维度展示当代汉字设计的精彩魅力。展览深度和全面刻画了数千年积淀的汉字文化对推动中华文明发展、促进与世界文明交流互鉴的巨大贡献。

中国驻英国使馆公使杨晓光致辞。主办方供图

中国驻英国使馆公使杨晓光致辞。主办方供图

中国驻英国使馆公使杨晓光在致辞中表示，汉字是世界上最古老的文字之一。它历经数千年的演进、变革和发展，已深深融入了中华民族的文化基因。汉字稳重端庄、均衡对称、底蕴丰厚，展现了中化文化注重和平、和谐、合作的特性，见证了中华文明的起源，记载了中国历史的变迁，促进了中外文化的交流。

杨晓光表示，中英都有悠久的历史和灿烂的文化，都曾为人类文明作出重要贡献，双方合作前景广阔。中英建立大使级外交关系52年来，两国关系虽有曲折，但总体不断向前发展，给两国人民带来了实实在在的利益。中英合作对两国有利，对世界有利，双方应共同努力，加强对话交流，拓展互利合作，更好造福两国人民。希望大家携手努力，不断增进中英相互了解与认知，为促进中英文化交流与合作贡献更多力量。

同济大学外国语学院院长吴赟教授在致辞中表示，文明交流互鉴是人类文明进步和世界和平发展的重要动力，文明的交流天然以语言文字为介质。中国汉字是世界上连续使用时间最长的文字之一，是中华文化的核心载体。本次展览搭建起中英两国文化之间沟通的一座桥梁，促进东西方文化的交融与碰撞。中英观众可以亲身感受到汉字历久弥新的传承与极具美感的魅力，希望展览引发中英文化的共鸣，架起两国间的民心之桥，增进两国人民之间富有吸引力的情感纽带。

英国汉学家、英中了解协会理事吴芳思（Frances Wood）出席开幕式并致辞。主办方供图

英国汉学家、英中了解协会理事吴芳思（Frances Wood）出席开幕式并致辞。主办方供图

英国汉学家、英中了解协会理事吴芳思博士（Dr. Frances Wood）在致辞中表示，中华文明历史悠久，博大精深。汉字在中华历史文化的传承发展中扮演着极为重要的角色。她希望更多英国观众能观看这个展览。

在展览期间，观众有机会参与一系列精彩纷呈的活动，包括4月21日由同济大学外国语学院院长吴赟教授主讲的“东西方文化对话”讲座，4月24日中国国家画院篆刻专业老师指导的篆刻工作坊，4月27日雷丁大学程训昌博士等主讲的“中国多样化文字系统”讲座，4月28日伦敦爱生德中医院院长柯松轩关于中医与中国文化的讲座。

本次活动由中国驻英国大使馆主办，《艺术与设计》杂志社、中国文字博物馆、同济大学外国语学院、北京国际汉语研修学院承办。

(责编：曹欣悦、吴成良)

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