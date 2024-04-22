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中国山东高等教育展暨HSK留学中国（山东专场）在雅加达成功举办

2024年04月22日08:27 | 来源：人民网-国际频道
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人民网雅加达4月21日电 （记者曹师韵）4月21日，中国山东高等教育展暨HSK留学中国（山东专场）在印度尼西亚雅加达成功举办。本次展会由山东省教育厅主办，汉考国际、印尼雅加达华文教育协调机构（以下简称“雅协”）、中国（山东）东盟职业教育产学研基地承办，山东省教育厅副厅长仲红波、中国驻印尼大使馆文化参赞周斌、汉考国际副总经理刘小龙、雅协执行主席蔡昌杰、山东省高等教育代表团等200多位嘉宾出席，近30所山东省高校参展，共吸引近百所学校的约2000名学生前来观展。

不少印尼学生聚集在山东师范大学的展台前，询问留学信息。人民网记者曹师韵摄

不少印尼学生聚集在山东师范大学的展台前，询问留学信息。人民网记者 曹师韵摄

仲红波介绍，多年来，山东省与印尼在教育领域始终保持着密切交流，当前在山东省高校学习的印尼学生有89人，山东省高校在印尼建立海外职业技术学院2所。“希望以这次展会为契机，进一步深化中印尼教育友好交流合作，让更多印尼青少年到孔子故里‘好客山东’学习交流，通过亲身体验讲述生动鲜活的中国故事，做中印尼友好交往的新一代使者。”

中国驻印尼大使馆文化参赞周斌在活动开幕式上致辞。人民网记者曹师韵摄

中国驻印尼大使馆文化参赞周斌在活动开幕式上致辞。人民网记者 曹师韵摄

周斌表示，青年是加强中国和印尼双边关系的重要力量。目前在华的印尼学生超过1.5万名，开放包容的中国已成为印尼学子的重要留学目的地。2024年是中国—东盟人文交流年，本次教育展的举办恰逢其时，有助于进一步深化山东省高校与印尼高校的教育合作，推动中印尼两国人文交流与民心相通。

近年来，随着全球出现的“中文热”，越来越多印尼学生表现出对中文学习和留学中国的兴趣。展会现场气氛热烈，大部分观展学生都能用中文进行简单交流，各高校代表积极为同学们答疑解惑，解读招生政策、优势专业、奖学金申请条件等，让印尼学生对中国留学有了更加清晰的认识。

(责编：曹欣悦、吴成良)

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