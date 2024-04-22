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落实全球安全倡议 维护世界和平安宁（和音）

2024年04月22日06:46 | 来源：人民网－人民日报
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　　全球安全倡议超越冷战零和思维，摒弃以损害他国安全为代价追求绝对安全的过时逻辑，彰显出中国共产党“为世界谋大同”的初心使命，展现了中华文化“兼济天下”的深厚情怀

　　

　　世界百年未有之大变局加速演进，局部冲突和动荡频发，全球性问题加剧，世界进入新的动荡变革期。两年前，在博鳌亚洲论坛2022年年会开幕式上，习近平主席从全人类前途命运和安危福祉出发，提出全球安全倡议，为推动国际社会凝心聚力应对安全挑战提供了中国方案。两年来，中国与各方携手践行全球安全倡议，为维护世界和平安宁作出积极贡献。

　　全球安全倡议之所以得到100多个国家和国际地区组织支持、赞赏，写入多份中国与其他国家、国际组织交往合作的双多边文件，关键在于其秉持大道为公、计利天下的格局风范，倡导走对话而不对抗、结伴而不结盟、共赢而非零和的新型安全之路；勇立时代潮头，致力于为化解矛盾分歧、管控风险危机、破解全球安全难题提供可行良方；唱响合作强音，为各方协力维护世界和平安宁注入动力。博鳌亚洲论坛秘书长政策顾问扎法尔·乌丁·马赫默德表示，全球安全倡议具有远见和智慧，为各国通过对话协商化解矛盾分歧、实现友好合作贡献了中国智慧。

　　“安全是发展的前提，人类是不可分割的安全共同体。”全球安全倡议倡导坚持共同、综合、合作、可持续的安全观，坚持尊重各国主权、领土完整，坚持遵守联合国宪章宗旨和原则，坚持重视各国合理安全关切，坚持通过对话协商以和平方式解决国家间的分歧和争端，坚持统筹维护传统领域和非传统领域安全，是人类命运共同体理念在全球安全领域的生动实践。全球安全倡议超越冷战零和思维，摒弃以损害他国安全为代价追求绝对安全的过时逻辑，彰显出中国共产党“为世界谋大同”的初心使命，展现了中华文化“兼济天下”的深厚情怀。

　　全球安全倡议强调对话，为消除国际安全赤字提供了可行方案。中方发布《关于政治解决乌克兰危机的中国立场》文件，积极开展穿梭外交，推动政治解决乌克兰危机；中方发布《关于阿富汗问题的中国立场》文件，进一步凝聚地区国家稳阿助阿的共识与合力。中方成功促成沙特和伊朗和解，为有关地区国家化解矛盾分歧、实现睦邻友好树立典范，被认为是“全球安全倡议的成功实践”；中方斡旋促成缅甸冲突相关方举行多轮和谈，达成正式停火等系列重要成果文件，为缓和缅北局势、维护地区和平稳定发挥关键作用。美国哥伦比亚大学可持续发展中心主任杰弗里·萨克斯认为，在这个地缘政治危机充斥的时代，中国提出的全球安全倡议，以及坚持以对话协商方式解决地区冲突的立场，正是我们所需要的。

　　全球安全倡议高举团结旗帜，凝聚了以团结合作谋求共同安全的国际共识。当前国际安全环境恶化，以“零和思维”“绝对安全”“霸权安全”等为内核的传统安全观念难辞其咎。全球安全倡议不针对特定国家，不排斥特定一方，致力于尊重和保障每一个国家的安全。中方发布《全球安全倡议概念文件》，明确提出20个重点合作方向和5大类合作平台机制，就是为了最大程度汇聚促进国际安全的合力。中方对一切有助于维护国际和地区安全的行动持开放态度，愿同各方围绕倡议进行坦诚沟通，努力寻找合作最大公约数，共同开展倡议合作行动。

　　全球安全倡议服务的是全世界人民的利益，维护的是全世界人民的安宁。中国将坚定践行真正的多边主义，同各方携手同心、行而不辍，推动落实全球安全倡议，共同开辟迈向持久和平、普遍安全的阳光大道。

　　《 人民日报 》（ 2024年04月22日 03 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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