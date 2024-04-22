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王毅同柬埔寨副首相兼外交大臣宋金达举行会谈

2024年04月22日00:35 | 来源：新华网
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　　新华社金边4月21日电（记者吴长伟）当地时间4月21日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在金边同柬埔寨副首相兼外交大臣宋金达举行会谈。

　　王毅祝贺柬新政府顺利开局，表示中柬是命运与共、守望相助的铁杆朋友。在两国领导人战略引领下，中柬命运共同体建设迈入高质量、高水平、高标准的新时代。中方将一如既往坚定支持柬埔寨走符合本国国情的发展道路，坚定支持柬方维护稳定、促进发展、改善民生，坚定支持柬埔寨在国际地区舞台发挥更加重要的作用。愿同柬方一道，深化战略互信，加强团结合作，夯实互利根基，推动中柬命运共同体建设取得更大发展。

　　王毅指出，今年是新中国成立75周年，也是柬埔寨新政府全面施政的开局之年，两国关系面临重要发展机遇。面对变乱交织的国际环境，双方要强化高层战略引领，把稳中柬命运共同体建设正确航向；深化各领域务实合作，夯实中柬命运共同体建设物质根基；加强团结协作，拉紧中柬命运共同体建设的安全防线；密切人文往来，筑牢中柬命运共同体建设的民意基础；加强多边协调配合，营造中柬命运共同体建设的良好外部环境。

　　王毅表示，中方愿同柬方一道，落实好两国高层共识，按照新版构建中柬命运共同体行动计划，加强发展战略对接，全方位推进政治、产能、农业、能源、安全、人文六大领域合作。以“中柬人文交流年”为契机，增进人民之间的友好感情，夯实两国关系的社会基础。共同打击网赌电诈、人口贩卖等违法活动，彻底铲除有关犯罪团伙。共同推动中国东盟关系高质量发展，推动澜湄合作大踏步前进，把牢东亚合作的正确方向。

　　宋金达祝贺中国全国两会成功举行，祝贺中国取得重大发展成就，为地区和世界带来了机遇、提供了动力。相信在习近平主席的英明领导下，中国将实现既定战略目标，中华民族必将实现伟大复兴。宋金达说，柬中友好源远流长，深入人心。两国高层交往频繁，各领域合作密切，共建“一带一路”取得丰硕成果，为柬经济发展提供了强大助力。柬方坚定奉行一个中国政策，坚定不移推进对华友好合作，期待更多合作项目在柬落地，欢迎更多中国企业来柬投资兴业。柬方反对域外势力在本地区制造事端，愿同中方团结协作，确保东亚合作健康发展，共同维护地区和平稳定。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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