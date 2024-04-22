新华社金边4月21日电（记者吴长伟）当地时间4月21日，柬埔寨国王西哈莫尼在金边会见中共中央政治局委员、外交部长王毅。

西哈莫尼请王毅转达太后和他本人对习近平主席和彭丽媛教授最诚挚的问候，衷心祝贺中华人民共和国成立75周年，祝贺中国取得举世瞩目的发展成就。西哈莫尼表示，衷心感谢中方为柬经济社会发展提供无私的支持帮助，为柬中命运共同体建设提供强大动力，相信“工业发展走廊”和“鱼米走廊”建设将推动柬经济取得更大发展。柬方坚定奉行一个中国政策，积极支持习近平主席提出的构建人类命运共同体理念和三大全球倡议。坚信柬中友好将代代相传、历久弥新。

王毅首先转达习近平主席和彭丽媛教授对太后和国王的亲切问候和良好祝愿。王毅说，今年是国王陛下登基20周年，中方对此表示热烈祝贺。

王毅表示，中柬友好由两国老一辈领导人亲手缔造，历经国际风云变幻考验，始终坚如磐石。国王陛下同习近平主席建立了深厚友谊和牢固互信，为中柬友好发扬光大发挥了重要作用。在两国元首共同引领下，中柬命运共同体建设进入高质量、高水平、高标准的新阶段。中方愿同柬方一道，落实好两国领导人战略共识。中国将永远做柬埔寨最可信赖的伙伴和最为坚强的后盾。

王毅说，中国正集中精力推进中国式现代化，加快发展新质生产力，扩大高水平对外开放。中国的发展也将为柬埔寨发展提供新的机遇。我们愿同柬方密切合作，实现共同发展，让中柬命运共同体建设继续走在时代前列。

当日，王毅还同柬埔寨副首相兼外交大臣宋金达举行会谈。

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