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中国驻美大使：希望美方同中方相向而行探索相处之道

2024年04月21日23:18 | 来源：新华网
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　　新华社华盛顿4月21日电（记者颜亮）中国驻美国大使谢锋20日在哈佛肯尼迪中国论坛开幕式上发表演讲，希望美方同中方相向而行，按照相互尊重、和平共处、合作共赢原则，探索中美新时期正确相处之道。

　　谢锋指出，世界发生了很大变化，充满动荡和不安。人类又到了爬坡过坎的关键当口，各国都在同一艘大船上。面对惊涛骇浪，我们必须同舟共济，绝不能同舟共“挤”。中国的选择明确而坚定：推进中国式现代化，这是中国发展的宏伟蓝图；构建人类命运共同体，这是共建美好世界的中国方案。

　　谢锋希望美方与中方共同努力，秉持让两国和世界人民放心的责任担当，展现把双边关系往好里处的善意诚意，拿出落实两国元首重要共识的举措行动，推动“旧金山愿景”转为“实景”，让中美关系沿着稳定、健康、可持续的轨道向前发展。

　　谢锋说，一要共同树立正确认知。中国不赌美国输、不干涉美国内政、不干预美国大选，愿意同美国做伙伴、做朋友，美方是否也愿意与中方相向而行？

　　二要共同有效管控分歧。如果美方在台湾、涉港、涉疆、涉藏、南海等问题上不断干涉中国内政、损害中国利益，即使设再多“护栏”又怎么兜得住两国关系的底？

　　三要共同推进互利合作。试想半个世纪前，如果双方一味突出分歧和竞争，还会有中美重新打开交往大门吗？还会有中美建交45年来给两国和世界带来的巨大和平发展红利吗？有优势时就大谈自由市场，没有时就搞保护主义，这还是公平竞争吗？

　　四要共同承担大国责任。中方提出的全球公共产品向各方开放，愿同美方协调对接，共同开拓第三方市场，美方是否也愿意向中方开放美方提出的多边倡议？

　　五要共同促进人文交流。既然两国领导人已就促进人文交流达成共识，为什么不尽快移除旅行、签证、入境等人为设置的障碍？

　　谢锋表示，中美关系从来不是一帆风顺。每到艰难时刻，总有人挺身而出，为中美关系鼓与呼。中美关系回不到过去，但双方携手可以开创一个美好的未来，希望就在青年身上。谢锋希望美国青年迈开腿，亲身感受一个真实、立体、全面的中国；勤动脑，为探索中美在这个星球上正确相处之道贡献智慧；放手干，为促进中美交流合作添砖加瓦，共同开辟持续和平繁荣的明天。

　　此次论坛以“精诚共济”为主题，中美两国政商学界代表、哈佛大学师生及在美中国留学生300余人参加。

(责编：牛镛、岳弘彬)

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