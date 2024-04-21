新华社莫尔斯比港4月21日电（记者章建华 王琪）当地时间4月21日，巴布亚新几内亚总理马拉佩在莫尔斯比港会见中共中央政治局委员、外交部长王毅，双方进行了亲切友好的交流。

王毅向马拉佩转达中国领导人的问候。王毅表示，总理先生坚定奉行积极友好的对华政策，是新冠疫情期间唯一访华的岛国领导人，也是疫情之后率先访华的岛国领导人，代表太平洋岛国地区出席第三届“一带一路”国际合作高峰论坛。习近平主席多次同你进行战略沟通，领导人之间的互信和友谊为两国关系提供了坚实保障。双方始终在涉及彼此核心利益问题上坚定相互支持，夯实了两国关系的政治基础。两国互利合作不断拓展深化，为各自发展振兴提供了源源不断的动力。巴新具有巨大潜力和独特优势，正在加快发展振兴，完全可以成为一个更加繁荣、更加自主、具有更大影响的国家。在巴新发展过程中，中国将是你们最可靠的合作伙伴。我们愿同巴新加快自贸协定谈判，加强经贸、能源、金融、基础设施建设等领域合作，打造更多成果，造福两国人民。

马拉佩请王毅向习近平主席等中国领导人转达亲切问候和美好祝愿。马拉佩表示，中国同包括巴新在内的太平洋岛国有着悠久友好交往历史，一直是我们真诚的好朋友。巴新同中国的关系基础深厚，领域广阔，取得了丰硕成果。中国政府、人民和企业为巴新经济社会发展和民生改善作出积极贡献，习近平主席当年倡导的菌草合作正在巴新开花结果，直接造福了巴新人民。我们对此铭记在心，深表感谢。巴新也将重信守诺，毫不动摇地坚定奉行一个中国政策，在任何情况下都坚持对华友好合作。发展经济是发展中国家的首要任务。中国的发展为世界经济增长提供了动力，也为其他国家带来重要机遇。巴新愿借鉴中国的成功经验，加快同中国在各领域的互利合作，实现巴新的可持续发展。

访问期间，王毅还同巴布亚新几内亚外长特卡琴科举行会谈并共同会见记者。

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