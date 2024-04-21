新华社记者单玮怡 车云龙 有之炘

在德国总理朔尔茨访华期间，拜耳、梅赛德斯-奔驰等德企的高管组成经济代表团随访，先后访问重庆、上海、北京。德国经济界体现出深化对华交往与合作的普遍意愿。

德国拜耳集团首席执行官比尔·安德森日前在接受新华社记者书面采访时说，随朔尔茨总理访华期间，他有机会与中国政府和企业界人士共同探讨深化德中合作。他认为，各方都密切关注可持续发展，这对于德国和中国都至关重要，尤其是在医疗保健和农业等领域。

安德森表示，拜耳进入中国已超过140年，致力于为中国医疗保健和农业产业高质量发展作出贡献。如今，中国已成为拜耳全球业务最重要的战略支柱之一。中国庞大的人口基数决定了市场对健康和营养的需求不断增长，为拜耳等医疗保健企业创造了更多机会。

“我们很高兴看到中国加大高水平对外开放力度，稳步改善外商在华营商环境。”安德森说，拜耳持续在中国增资扩产，最近两年先后在北京开设新的创新中心、在上海设立用于细胞和基因治疗的Co.Lab共创平台，还将继续投资3亿元人民币在杭州设立新的作物科学设施、持续投资2000万欧元在上海开设新的消费者健康创新中心……“我相信未来投资还会继续。”

德国梅赛德斯-奔驰集团股份公司董事会主席康林松表示，跟随朔尔茨总理访华给他留下深刻印象。中国在梅赛德斯-奔驰全球战略中扮演重要角色，不仅是集团最大单一市场，也是全球最大梅赛德斯-奔驰汽车生产基地和科技创新中心之一。

康林松在书面采访中告诉新华社记者，企业持续加码中国市场，过去5年总计投入105亿元人民币，聚焦电动化和智能化等前沿研发领域，同时推动中国研发反哺全球。近两年来，聚焦数字化创新的上海研发中心成为梅赛德斯-奔驰全球研发网络中规模增长最快的团队。

安德森和康林松均表示对中国经济长远发展充满信心，认为中国增长展现出良好的韧性，将在推动全球可持续发展等方面发挥至关重要的作用。

安德森说，中国是德国最大的贸易伙伴，“我期待看到德中合作不断深化，希望两国经贸往来持续繁荣，这有利于全球经济和可持续发展。”

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