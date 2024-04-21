新华社意大利米兰/南昌4月20日电 通讯｜中国家具亮相“时尚之都”米兰

新华社记者黄浩然 任耀庭

在位于中国南方山区的江西省赣州市南康区，家具产业共享智能备料中心正24小时不停运转：工业机器人自动化色选、下料，机械手敏捷转身、轻巧地抓取，智能AGV小车穿梭运料，大屏上生产数据实时变化……

与此同时，在相隔一万多公里的“时尚之都”意大利米兰，产自南康的家具正在这里举办的第62届米兰家具展上亮相，备受客户青睐。

在4月16日至21日米兰家具展期间，记者在南康家具展厅看到，中国特色的茶室摆件、竹制座椅、红木餐桌等家具产品整齐摆放，展厅内的陈设与装饰则由意大利知名设计师指导完成，中西合璧的文化氛围吸引众多观展者驻足欣赏。

年过七旬的意大利市民马尔科表示，“很惊喜”能在米兰看见具有中国特色的家具产品。“意大利向来以高质量的家居制造业为荣，但来自中国的展品很特别，我认为这对意中双方都是一种有利的交流。”

米兰家具展于1961年开始举办，一年一度的展会在业界久负盛名，每年春天都牵引着全世界家居设计者和生产商的目光。本次展会上，共有来自35个国家的近2000家参展商和185个品牌参展。来自中国的南康区家具企业是组团“出海”，归梵家具、美克家居、爱扬家具等7家企业统一以“南康家具”名义参展，为整个展会增添了一抹中式传统的亮色。

“南康家具”产品由白蜡木、红木、藤、竹等多种材质制作而成，涵盖新中式、北欧风、现代风等多种风格。据介绍，参展产品均持有外观专利，充分展现来自中国家具设计的原创理念。

“米兰是全球家居产业最发达的地区之一，引领全球家具生产风向标。作为南康家具制造企业，带着产品参加米兰家具展是我的梦想。”江西爱扬家具公司董事长邓旺强说。从业20多年来，邓旺强见证了南康家具产业的巨变。本世纪初，他和10万“南康木匠”一样，南下广东省打工。之后，他返乡创业开办家具厂。

南康家具产业的发展，也是中国家具制造业发展的缩影。如今，中国已经是世界第一家具制造大国，南康是中国最大的家具生产制造基地之一。过去的10多年里，南康家具在不断发展壮大的同时，逐步推进智能制造。“这是一个循序渐进的过程，也是产业发展的必然。”邓旺强说。

近年来，得益于赣州国际陆港的建成，南康家具产业不断走向世界。南康区委书记何善锦在米兰家具展上说，南康区拥有1万多家家具制造及配套企业、从业人员50万，2023年产业集群主营业务收入突破2700亿元。“中意家具产业互补性强，希望双方能够优势互补、互惠互利，共同架起中意经贸合作的桥梁。”

意大利中国理事基金会会长马里奥·博塞利在展会上接受记者采访时说，江西省与米兰家具展的合作是一个典范。“意大利对中国来说不仅仅是一个单一的市场，还是通往欧洲市场的入口，两国的交流可以更加紧密。”

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