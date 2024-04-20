4月18日，在比利时布鲁塞尔，欧洲理事会主席米歇尔（左）和意大利前总理莱塔在欧盟特别峰会交谈。新华社记者 赵丁喆 摄

为期两天的欧盟特别峰会4月18日在比利时布鲁塞尔结束。与会者围绕欧盟的竞争力和单一市场、乌克兰以及中东局势等核心议题进行了讨论。