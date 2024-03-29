新华社南京3月29日电题：外交部组织驻华使节代表团参访江苏：体悟千古文韵 探寻现代中国

新华社记者陈圣炜、蒋文茜

3月25日至28日，来自爱尔兰、沙特阿拉伯、日本、非盟等28个国家和国际组织的驻华使节应外交部邀请赴江苏省南京市和苏州市访问。访问期间，外交官们领略人文景观，深入企业一线，感受着中国高质量发展的蓬勃活力和高水平开放的广阔机遇。

体悟中式美学哲思

在苏州拙政园，沙特阿拉伯驻华大使馆公使卡西姆·戈什兰对中国江南古典园林之美赞叹不已。

“亭台楼榭，小桥流水，生活场所与自然融为一体。”在戈什兰看来，中式园林不仅呈现了中国古代建筑技艺，更体现了中华文明对天人合一的崇尚。参访中，他不时拍照留念：“我要把这些照片发给我的女儿，她是一名建筑设计师。”

以白色为建筑主色调，辅以适当黑与灰，好似中国画的白描……由建筑大师贝聿铭设计的苏州博物馆，让使节们感慨着建筑风格的匠心独具，及传统与现代在此处和谐圆融的底蕴与特色。

“苏州对传统文化的保护做得很好，这很重要，我们要让年轻人知道自己从哪里一路走来。”所罗门群岛驻华大使巴雷特·萨拉托说。

3月26日，驻华使节来到苏州博物馆参观，两位大使仔细端详展柜内的碧玉西番莲纹双耳活环八棱大洗。新华社记者 蒋文茜 摄

在南京云锦博物馆，云锦大花楼木织机操作展示令代表团成员赞叹连连。作为一种传统丝织工艺品，云锦色泽华丽，图案精美，于2009年被联合国教科文组织列入人类非物质文化遗产代表作名录。

“它是鲜活的文化遗产，不仅仅属于过去，更深深融入人们当下的生活。”亚美尼亚驻华大使瓦赫·格沃尔克扬说，亚美尼亚也有着悠久历史，同样有很多文化遗产可以展示，希望今后能与中国加深文化交流。

走近中国发展历程

20世纪90年代，一项中国和新加坡政府间的重要合作项目——中新苏州工业园区落地苏州。访问期间，使节们来到工业园区展示中心，了解园区发展历程。苏里南驻华大使张碧芬说，如此短的时间里，从原本的田地建设发展成创新制造中心，完全超出预期。

在苏州工业园区展厅的一面墙上，印着80多个在此投资的外商企业所属国的国旗，使节们看到本国国旗，纷纷上前合影留念。

3月26日，在苏州工业园区展示中心内，驻华使节观看苏州工业园区相关介绍。新华社记者 蒋文茜 摄

爱尔兰驻华大使安黛文说：“许多爱尔兰企业在苏州工业园区有合作伙伴，有些是供应商、有些是分销商，相信未来商业往来一定能够持续繁荣。”

阿根廷驻华大使马致远表示，展厅里展示的国旗既是国与国合作的缩影，也表明中国在发展中向世界保持开放之姿。

在南京埃斯顿自动化股份有限公司，中国国产智能工业机器人令使节们眼前一亮。“我已经在思考如何在数字自动化等领域开展合作，相信两国有十分广泛的合作空间。”格林纳达驻华大使马岩感慨。

绿色合作前景可期

参访中，绿色低碳和可持续发展是贯穿行程的亮点。

“充电桩的电力来源是什么？能否储能？是否完全使用清洁能源？”南瑞集团展厅内，十多米长的曲面大屏展示着公司在电网储能和清洁能源等领域的技术特色，引来使节们频频发问，并表示期待携手中国，共同挖掘新能源领域的合作潜力。

3月27日，驻华使节在南瑞集团展厅参观。新华社记者 蒋文茜 摄

“就在3月26日，布基纳法索从中国订购了50辆新能源汽车。今天在企业一线，我就看到了我们所需要的充电桩。期待再度到访商讨新能源领域合作方案。”布基纳法索驻华大使毕达伍说。

“中国在风能和太阳能等新能源技术方面取得了令人惊叹的成就，是清洁能源领域的佼佼者，有很多值得学习的案例。”塞浦路斯驻华大使玛莎·玛夫罗玛蒂说，南京和塞浦路斯的利马索尔市是友好城市，希望两地能开展更多合作，拉紧塞中绿色合作的纽带。

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