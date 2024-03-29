新华社北京3月29日电 中共中央政治局委员、外交部长王毅29日在京同哈萨克斯坦副总理兼外长努尔特列乌举行首次中哈外长战略对话。

王毅表示，相信在两国元首战略引领下，中哈关系将保持强劲发展势头，成为周边国家相互信任、相互支持、相互帮助的典范。中方愿同哈方在共建“一带一路”框架下提升贸易规模，共同建设高质量、可持续、有韧性的互联互通新通道，增进人文交流，推动两国合作展现新前景、开辟新领域、迈上新台阶。

努尔特列乌表示，中国是哈外交优先方向。哈方在台湾、涉疆等问题上坚定支持中方维护自身核心利益，愿同中方进一步加强政治互信，全面深化各层级、各领域往来，扩大互利合作，增进两国人民交流，愿与中方密切在国际和地区事务中的协调配合。

双方共同宣布建立两国外长战略对话机制。双方一致同意共同推进高质量共建“一带一路”，深化两国地方和人文交流，深化反干涉、反渗透合作，全面提升执法安全合作水平，继续做优做强中国－中亚机制，相互支持彼此担任上海合作组织轮值主席国，在联合国、亚信等多边组织框架内密切配合。

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