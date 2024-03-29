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国际锐评丨耶伦的怪论何以被美国网民一片讥讽？

2024年03月29日22:20 | 来源：央视新闻客户端
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美国财政部长耶伦是经济学家出身，一向以理性务实示人。然而她最近发表了一番奇谈怪论，引发美国网民一片讥讽。

在访问美国佐治亚州一家光伏电池工厂时，耶伦声称，中国新能源行业存在“产能过剩”问题，造成全球价格和生产模式扭曲，损害了美国企业和工人利益。为此，她扬言要采取措施确保美国公司和工人在“公平”的平台上展开竞争。

耶伦 资料图

耶伦 资料图

此言一出，立刻遭到美国网民群嘲：“起初说中国在绿色能源方面做得不够，现在突然指责他们做得太多。美国为什么不能闭嘴，而是去做应该做的事情？”“当美国有竞争优势，就谈自由市场；如果没有，就搞保护主义。这就是美国的规则。”……这些一针见血的评论，点破了美国一些政客的强词夺理和虚伪“双标”，也戳穿了他们惧怕公平竞争、随意给别人“扣帽子”的霸道逻辑。

绿色发展是中国式现代化的内在要求。中国在全球大国中率先提出“碳达峰”和“碳中和”目标。2023年，中国以电动载人汽车、锂离子蓄电池、太阳能蓄电池为代表的“新三样”合计出口1.06万亿元人民币，同比增长近三成。这不仅展现了中国的经济活力，也帮助其他国家绿色转型，为应对全球气候变化作出积极贡献。比如，中企承建的沙特阿尔舒巴赫2.6吉瓦光伏电站建成后，预计可累计发电约2822亿千瓦时，折算减排二氧化碳近2.45亿吨，相当于在沙特的戈壁种下5.45亿棵树。

但在美国某些政客看来，中国“新赛道”产业蓬勃发展，动了他们的“奶酪”。零和思维下，他们认为，中国在全球产业链供应链中的地位上升，意味着美国企业的机会减少了。怎么来解决？他们不是想着去改进技术、提升竞争力，而是搬出所谓“国家安全”“产能过剩”等借口，不遗余力地抹黑中国，试图“筑墙设垒”，剥夺中国人民正当发展权利。

在攻击中国前，耶伦应该好好复习一下经济学知识。所谓产能过剩，是指实际生产能力超过市场需求。然而当下，人类面临严峻的气候挑战，世界各国正在大力推进能源转型，清洁能源的供需之间还存在巨大缺口。国际能源署预测，到2030年，全球可再生能源只能提供80%的电力装机增量。据中国权威机构数据，2023年中国新能源汽车产销分别为958.7万辆和949.5万辆；中国动力及其他电池总产销量分别为778.1GWh和729.7GWh。这些数据清晰表明，所谓“产能过剩”根本站不住脚。

至于说中国扰乱所谓“全球价格”，更是一个虚假话术。经济学原理告诉人们，合理的价格是由充分的市场竞争形成的。中国新能源产品之所以具有竞争力，归根到底靠的是科技实力、过硬品质以及完整的产业链，绝不是什么低价倾销或产业保护。竞争不过就攻击抹黑，美方的做法实在太不体面。

其实，要说搞不正当竞争、人为干预市场价格，美方可以照照镜子。以美国政府出台的《通胀削减法案》为例，其中一条规定是，美国消费者购买的电动汽车若含有“受关注外国实体”制造或组装的电池组件，就不能享受7500美元的税收抵免。相关规定扭曲了公平竞争，扰乱了全球产供链，也违反世贸组织规则和市场经济原则。包括美国盟友在内的众多国家纷纷表示反对。日前，中国已就此向世贸组织提出起诉，目的就是维护全球新能源汽车产业公平竞争环境，捍卫以规则为基础的多边贸易体制。

从更深层面看，耶伦选择在这个时机发表怪论，耐人寻味。英国《金融时报》认为，与中国的贸易竞争关系，是影响2024年美国大选的关键议题之一。耶伦发表讲话的佐治亚州是美国关键摇摆州之一，近年来正在大力发展新能源汽车等产业。她之所以说出反常识的话，不过是想展现对华强硬姿态，争取当地相关产业界的支持，为谋求连任的美国领导人拉拢更多选票。

另据美媒报道，美国政府消息人士称，耶伦将于近期访华。一些分析认为，她此时炒作相关议题，也有意就产业政策和贸易政策向中方施压，同时不排除为美方后续推出保护主义政策造势。

“美中在清洁能源技术方面的合作，可以进一步推动两个碳排放大国的碳减排，建立互信……一旦把这个领域视为零和竞争另一个战场，那将扰乱全球供应链、破坏全球气候议程。”美国布鲁金斯学会专家的观点，值得美方一些政客深思。

当前，全球新能源产业蓝海广阔。去年中美元首旧金山会晤期间，两国共同发表了关于加强合作应对气候危机的阳光之乡声明。对于美方一些人而言，他们应跳出零和思维的怪圈，认识到中美各自的成功是彼此的机遇，按经济规律和市场规则办事。这才是做强美国自身产业的正道。

（国际锐评评论员）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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