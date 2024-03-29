新华社北京3月29日电

中华人民共和国和斯里兰卡民主社会主义共和国联合声明

（2024年3月29日，北京）

一、应中华人民共和国国务院总理李强邀请，斯里兰卡总理迪内什·古纳瓦德纳于2024年3月25日至30日对中国进行正式访问并出席博鳌亚洲论坛2024年年会。

二、访问期间，中华人民共和国主席习近平会见古纳瓦德纳总理，国务院总理李强同古纳瓦德纳总理举行会谈，全国人民代表大会常务委员会委员长赵乐际会见古纳瓦德纳总理。双方在亲切友好的气氛中就双边关系和共同关心的国际地区问题深入交换意见，达成广泛共识。

三、双方一致认为，中国和斯里兰卡人民长期友好、互学互鉴、守望相助、联合自强。中斯建交67年来，两国传统友谊历久弥坚，政治互信持续增强，务实合作成果丰硕，在国际和地区事务中密切配合，树立了大小国家友好相处、互利合作的典范。双方愿继续弘扬“独立自强、团结互助”的米胶协定精神，共迎挑战、共享机遇、共谋发展，巩固好、拓展好中斯真诚互助、世代友好的战略合作伙伴关系，更好造福两国和两国人民。

四、双方同意保持高层交往势头，扩大两国政府和其他利益攸关方交流合作，加强战略沟通，高质量共建“一带一路”，不断深化各领域互利合作。

五、双方重申在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互支持。斯方重申坚定奉行一个中国原则，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，台湾是中国领土不可分割的一部分，支持中国政府为维护主权和领土完整所作的一切努力，反对任何形式的“台湾独立”。斯方重申决不允许利用斯领土从事任何反华分裂活动。中方重申将继续坚定支持斯里兰卡维护国家独立、主权和领土完整，尊重和支持斯方自主选择符合本国国情的发展道路。中方重申奉行独立自主的和平外交政策。斯方重申奉行独立自主的不结盟外交政策。

六、斯方高度赞赏中国人民在中国共产党领导下在现代化建设道路上取得的伟大成就，认为中国式现代化为发展中国家自主发展提供了路径选择和实践方案。

七、斯方赞赏中方为其金融纾困提供的支持，特别是去年中国金融机构率先拿出双边债务处置方案，同斯方在友好协商基础上就涉华债务处置初步达成一致。中方表示愿继续支持本国金融机构同斯方积极协商，同其他债权人保持友好沟通，在国际货币基金组织中发挥积极影响，帮助斯方金融纾困，实现债务可持续。

八、斯方赞赏并感谢中方为斯经济社会发展提供帮助。斯方高度评价共建“一带一路”倡议为促进包括斯里兰卡在内的共建国家经济发展和民生改善发挥的重要作用。双方同意携手深化高质量共建“一带一路”合作，加快编制共建“一带一路”合作规划，全力推进科伦坡港口城和汉班托塔综合开发项目，将其打造成中斯共建“一带一路”的旗舰工程。

九、斯方欢迎更多中国企业赴斯投资，愿为其创造良好投资和经营环境，加快出台落实科伦坡港口城和汉班托塔综合开发两大项目配套优惠政策。中方将继续鼓励有实力的中国企业赴斯投资，助力斯实现经济转型升级和可持续发展。

十、双方对两国经贸合作成果表示满意。斯方赞赏中方采取多种措施增加自斯进口。中方愿继续支持斯茶叶等行业企业与中国相关进出口商协会建立联系，为斯方参加中国国际进口博览会、中国－南亚博览会、中国进出口商品交易会等提供便利，用好电商平台，推动双方企业在互利共赢基础上继续加强合作。双方将秉持平等、互利、共赢原则，争取尽早以一揽子方式达成全面的中斯自贸协定。

十一、中方愿同斯方一道，继续用好对斯紧急人道主义援助，助力斯经济发展和民生改善。中方愿同斯方加强医疗卫生、互联互通、气候变化等领域合作。中方欢迎斯方气候变化领域官员及专家学者来华培训。

十二、双方积极评价在热带作物产业发展、全球重要农业文化遗产保护与利用、农产品种植与加工等领域开展的广泛交流与合作，愿继续聚焦双方合作重点，开展农业技术交流和培训合作，帮助斯方提升农业综合生产能力。中方愿发挥设在重庆的中国南亚国家减贫与发展合作中心作用，在斯开展中斯友谊杂交水稻示范田等减贫与民生援助项目合作，加强农业技术和管理人员交流与培训，推广运用科技成果，助力斯水稻增产、农民增收、农村发展。中方欢迎斯里兰卡扩大优质农产品输华。

十三、双方充分认识到教育交流对增进了解和友谊的重要性，表示愿进一步加强教师、学生和研究人员的交流。双方愿共同建设和运行好中国科学院“中国－斯里兰卡联合科教中心”，开展合作研究、人才培养等多种形式合作。双方愿加强协调，深化在防灾减灾、海上救援救灾和研究、海域态势感知、海洋生物多样性、海事人员培训和能力建设等领域交流合作，进一步探索蓝色经济合作，构建海洋命运共同体。双方将定期举行海洋事务双边磋商。

十四、双方愿在亚洲文化遗产保护联盟框架下，深入开展文化遗产领域合作。中方愿为斯方鉴定、修复郑和下西洋期间遗留在斯的瓷器等中国相关文物提供帮助。

十五、双方将继续鼓励两国公民赴对方国家旅游，鼓励两国加强航空互联互通，发挥好斯里兰卡中国文化中心作用。中方将继续支持斯方在华举办旅游推介活动。斯方愿继续出台更多旅游便利化政策。

十六、双方同意继续深化友好城市和人文交流合作，促进中斯人民相知相亲。双方愿积极推动中国云南省大理市和斯里兰卡西塔瓦卡普勒市缔结友好城市。云南省医疗队愿继续赴斯开展“光明行”活动。

十七、双方将共同倡导平等有序的世界多极化，践行真正的多边主义，推动国际关系民主化，推动各国共同维护联合国宪章宗旨和原则，共同捍卫普遍公认的国际关系基本准则，共同参与全球治理体系改革和建设。双方将携手推动普惠包容的经济全球化，坚决反对各种形式的单边主义、保护主义和“逆全球化”现象，维护全球产供链稳定畅通。

十八、双方认为，今年是和平共处五项原则发表70周年，要进一步弘扬互相尊重主权和领土完整、互不侵犯、互不干涉内政、平等互利、和平共处五项原则，共同致力于构建亚洲和人类命运共同体。斯方重申坚定支持并积极参与中方提出的全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议。

十九、访问期间，双方签署了关于产业投资、标准化、民生援助、农业、媒体等领域合作文件。

二十、古纳瓦德纳总理感谢中华人民共和国政府和人民对他本人及斯里兰卡代表团的热情友好接待，并邀请中国领导人访问斯里兰卡。中国领导人对此表示感谢，双方将通过外交渠道保持沟通。

(责编：赵欣悦、袁勃)