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中国驻累西腓新任总领事兰和平举行到任招待会

2024年03月29日16:30 | 来源：人民网-国际频道
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人民网里约热内卢3月27日电 （记者陈一鸣）累西腓消息：当地时间3月27日，中国驻累西腓新任总领事兰和平举行到任招待会。巴西伯南布哥州州长代表、州长特别顾问厅厅长奥兰达，巴西外交部驻东北部地区办公室主任德宝拉大使，北里奥格朗德州州长代表、州妇女及青年厅厅长德梅洛，帕拉伊巴州首府若昂·佩索阿市市长代表、市政府外事办公室主任高登西奥等当地政要，领区各界友好人士、多国驻累西腓领团以及华侨华人、中资企业、孔子学院和留学生代表等近200人出席招待会。

兰和平在致辞中表示，中国和巴西关系走过半个世纪，更加成熟坚韧，不断呈现蓬勃生机。当前，中巴全面战略伙伴关系正迈上新台阶。中方愿继续秉持彼此尊重、互利共赢的精神，同巴方加强发展战略对接，构建中巴命运共同体。中国驻累西腓总领事馆愿与领区各界一道努力，不断深化中国与巴东北部在农业、新能源、教育、高新科技等领域合作交流，共同谱写中巴关系下一个“黄金50年”。

当地时间3月27日，中国驻累西腓新任总领事兰和平举行到任招待会。图为兰和平在招待会上致辞。中国驻累西腓总领事馆供图

图为兰和平在招待会上致辞。中国驻累西腓总领事馆供图

奥兰达代表伯南布哥州州长里拉祝贺兰和平履新，表示在巴中建交50周年之际，伯南布哥州政府愿与中国驻累西腓总领事馆一道努力，依托地方交往平台，进一步加强伯南布哥州与中国在农业、科创、文教等领域友好合作，造福两国人民。

招待会气氛热烈友好，中国驻累西腓总领馆准备的《习近平谈治国理政》第四卷葡文版等书籍吸引了与会嘉宾驻足阅读，供不应求。与会嘉宾表示，希望深入了解中国共产党执政理念，借鉴中国发展经验，共同推动两国关系发展。

当地时间3月27日，中国驻累西腓新任总领事兰和平举行到任招待会。图为招待会现场。中国驻累西腓总领事馆供图

图为招待会现场。中国驻累西腓总领事馆供图

中国驻累西腓总领事馆于2016年开馆，领区包括巴西伯南布哥州、帕拉伊巴州、北里奥格朗德州、塞阿腊州、皮奥伊州、马拉尼昂州、阿拉戈斯州和塞尔希培州等东北部8州。兰和平是中国驻累西腓第四任总领事，2024年2月到任。

(责编：苏缨翔、常红)

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