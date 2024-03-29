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国际观察：一个中国原则深入人心、坚如磐石

章思远
2024年03月29日14:47 | 来源：人民网-国际频道
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3月24日至29日，瑙鲁总统阿迪昂正对中国进行国事访问。习近平主席在同阿迪昂总统举行会谈时表示，瑙鲁作出坚持一个中国原则、同中国复交的政治决断，这是符合历史大势、顺应时代潮流之举。曾几何时，南太是台所谓“邦交国”最密集的地区之一，台当局势力长期盘踞于此。如今，一个中国原则已成为南太地区的广泛共识，成为中国与太平洋岛国友好关系的坚实基石。

近年来，所罗门群岛、基里巴斯、瑙鲁接连与中国建交、复交，某些国家急得跳脚、百般阻拦。美国总统拜登专门召开同太平洋岛国领导人峰会，频繁派官员赴南太游说施压，破天荒地“出血”搞援助，不遗余力抹黑攻击中国。太平洋岛国国家虽小，但崇尚正义、秉持公道，顶住了巨大压力，作出了对历史、对人民负责的选择。

是相似的历史境遇让中国与太平洋岛国走到一起。太平洋岛国曾深受西方殖民掠夺之苦，至今还被一些国家当做“后院”，深知国家独立自主、领土完整的珍贵，对中国同胞两岸分离的遭遇感同身受。太平洋岛国人民很清楚，台湾问题是中国内战的延续，是中国人和中国人之间的事，绝不是国家间的矛盾，更不是所谓民主与威权的对立。谁借台湾问题在南太地区滋生事端，就是恶意挑动对立，就是同地区和平与繁荣过不去。2022年，美时任众议长佩洛西“窜台”，太平洋岛国挺身而出，仗义执言，谴责这一倒行逆施；今年1月，台湾地区选举结果揭晓后，太平洋岛国第一时间表态支持一个中国原则，与国际社会一道发出正义之声。

世界只有一个秩序，就是以国际法为基础的国际秩序，太平洋岛国人民是受益者，也是捍卫者。80年前的《开罗宣言》《波茨坦公告》，50年前的联合国大会第2758号决议，都从法理上确认了台湾属于中国的事实，白纸黑字，不容置疑。一些西方国家“选择性失明”、睁眼说瞎话，太平洋岛国人民却看的明明白白。当被问到为什么要与台湾“断交”、转向中国，太平洋岛国人民不禁反问，美国、澳大利亚等世界上绝大多数国家都承认台湾是中国的一部分，我们为什么要例外？联合国明确告诉我们，国际上没有所谓的“中华民国”，中国的一个省何来“邦交”关系？这就是为什么在世界卫生组织大会等国际舞台上，太平洋岛国会站在正确一边，反对台湾挤会蹭会、破坏国际秩序。

时代潮流，浩浩荡荡，任何一个太平洋岛国都不会缺席。所罗门群岛与中国建交前，曾派团到周边岛国取经，最终得出的结论是“我们是时候向前看了”，想必这也是瑙鲁人民的心声。新中国成立以来，183个国家先后承认一个中国原则，瑙鲁是最新的一个，但绝不是最后一个。“多米诺骨牌”还会继续下去，台“邦交国”清零是必然的，将成为中华民族伟大复兴道路上必不可少的一个注脚。

中国与太平洋岛国关系就像海岛随处可见的椰树，哪怕椰壳再厚再硬，一定会破壳而出、向上生长，哪怕海风再强、海浪再狂，一定屹立不倒，结出累累硕果，归根结底在于一个中国原则的根扎得深、扎得实。

（作者系国际问题观察员 ）

(责编：苏缨翔、常红)

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