多国驻日大使夫人出席“2024亚洲盛典慈善义卖活动”。人民网 许可摄

人民网东京3月29日电 （许可）日本亚洲妇女友好会（简称“亚妇会”）近日在东京明治纪念馆举办“2024亚洲盛典慈善义卖活动”，中国驻日本大使吴江浩夫人丁玥应邀出席。日本皇室常陆宫妃华子、首相岸田文雄夫人岸田裕子、亚妇会会长高村治子、副会长中曾根真理子、浦上圣子及亚太地区19个国家驻日大使夫人出席，日本各界友好人士及普通市民3千余人到场。使馆参赞聂佳参加。

丁玥与常陆宫妃华子、岸田裕子等日方嘉宾亲切交谈，陪同参观中国展台并介绍义卖商品。此次使馆精心挑选30余种近400件富有中国特色、深受各国民众喜爱的义卖商品。国内青年艺术家创作的原生态木雕作品工艺精美、造型别致，吸引大批来宾驻足欣赏、赞不绝口。近年在日人气高涨的各色网红国货零食甫一开场就成为男女老少争相抢购的对象，不少商品很快便宣告售罄。展台上的旅日大熊猫“香香”图片吸引众多粉丝畅谈美好回忆，怀抱憨态可掬的熊猫玩偶满意离去。身穿新疆维吾尔族服饰的使馆女外交官一度成为“全场焦点”，各国人士争相上前合影。

中国驻日本大使吴江浩夫人丁玥（左五）与使馆人员在展位前合影留念。人民网 许可摄

亚妇会成立于1968年，由亚太地区各国驻日大使夫人及日本政要、高级外交官夫人及各界女性代表组成。一年一度的亚妇会义卖收入将返捐各国用于公益慈善活动。中国驻日本使馆自1991年起参加亚妇会义卖，并将善款转交云南省麻栗坡县和金平县用于帮扶事业，获得当地各族群众好评。

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