新华社仰光3月29日电（记者黎广滔 张东强）缅甸政府28日在首都内比都举办澜沧江—湄公河合作八周年招待会。缅甸副总理兼外交部长丹穗、中国、老挝、泰国、越南、柬埔寨驻缅使节及缅方相关部门代表约200人出席。

丹穗致辞表示，澜湄合作启动以来，各国相互尊重、平等相待，推动澜湄合作取得丰硕成果。感谢中方设立澜湄合作专项基金对湄公河国家提供支持，基金支持缅方开展的106个项目为缅经济社会发展作出了积极贡献。缅方担任澜湄合作共同主席国期间认真履职，未来将继续与成员国一道深化澜湄合作。

中国驻缅甸大使陈海致辞表示，澜湄合作启动八年来，为成员国发展注入了源头活水，为地区安全构筑了坚强护盾，为民心相通拉紧了情感纽带。澜湄合作在缅甸结出累累硕果，切实造福当地民众。中国式现代化将为湄公河国家发展带来新的利好，也将为澜湄合作增添更大动能。中方将进一步贯彻亲诚惠容周边外交理念，与缅甸等湄公河国家共建澜湄国家命运共同体，持续增进地区人民福祉。

招待会上表演了澜湄六国传统歌舞。

澜湄合作是中国和柬埔寨、老挝、缅甸、泰国、越南共商共建共享的新型次区域合作机制，于2016年3月23日启动。

(责编：燕勐、刘叶婷)