新华社雅典3月28日电（记者陈刚）希腊议会28日就反对党针对政府发起的不信任案进行投票表决，提案因支持比例不足50%而未获通过。

本月26日，泛希腊社会主义运动党对总理米佐塔基斯领导的新民主党政府发起不信任动议，指责政府在去年发生火车事故后企图掩盖事实。该提案得到了希腊其他几家主要反对党的支持。

28日晚间,在经过三天议会辩论后，希腊议会全部300名议员参与投票，159名议员投票反对该提案，另外141名议员投票表示支持。

希腊媒体日前报道称，2023年2月28日希腊发生严重火车事故当晚，铁路工作人员的现场谈话录音被人为编辑处理过。反对党据此指责政府对事故处理不力，并企图掩盖包括火车惨案在内的真实情况，将事故责任全归咎于铁路工作人员，没有追究政府在铁路事故中的责任。

米佐塔基斯在28日议会投票前对类似指责进行反驳。他表示：“案件将由独立的司法体系来解决，司法部门将裁决此案，而不是政党。”

米佐塔基斯2023年成功连任，他领导的新民主党在希腊议会中占据一半以上的议席，希腊媒体此前普遍预计这次不信任投票很难通过。

2023年2月28日，希腊中部城市拉里萨附近发生火车相撞事故，造成57人死亡，目前关于事故责任还没有定论。

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