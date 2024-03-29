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第七届进博会推介会在荷兰举办

2024年03月29日13:55 | 来源：新华网
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　　新华社阿姆斯特丹3月28日电（记者王湘江）第七届中国国际进口博览会推介会27日在荷兰首都阿姆斯特丹举行，荷兰经济部企业管理局、荷兰商协会和企业代表等约60人参加。

　　中国国际进口博览局副局长吴政平表示，荷兰连续六年积极参加进博会，目前第七届进博会筹备正加快推进，期待荷兰机构和企业继续积极组展参展。希望荷兰企业充分利用进博会平台与中国同行加强在人工智能、新能源等领域合作，展示荷兰优质产品和品牌，为中荷经贸合作作出更大贡献。

　　荷中商务理事会主席夏旭衡（外文名：约许姆·哈克马）表示，作为荷兰历史最悠久、规模最大的独立非营利性双边商业委员会之一，荷中商务理事会一直致力于让更多荷兰企业了解进博会。进博会为企业提供了绝佳展示平台，希望更多荷兰企业参加进博会并从中获益。

　　自进博会2018年首次举办以来，荷兰DMQ乳制品贸易公司已连续六年参展。推介会上，该公司总裁克里斯·扬·雷茨马以视频方式介绍了参加进博会的感受。他表示，进博会是一个国际化、高规格的展会，“我非常喜欢进博会”。

　　本次推介会由中国国际进口博览局和国家会展中心（上海）有限责任公司共同主办，中国工商银行阿姆斯特丹分行等承办。

(责编：燕勐、刘叶婷)

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