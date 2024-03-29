人民网北京3月29日电 （王婧）3月27日，2024年马来西亚-中国峰会商业对接交流会在北京成功举行。马来西亚驻华大使诺曼在致辞中表示，今年是中马建交50周年，回望过去，中马两国携手同行，外交、经济、人文等领域合作持续深化，取得丰硕成果。

马来西亚驻华大使诺曼在2024年马来西亚-中国峰会商业对接交流会中致辞。马来西亚Qube Integrated公司供图

“双方的合作凸显了双边关系的韧性，促进了持续互利。两国关系的发展历程与构建人类命运共同体的理念是相吻合的。”诺曼说道，“正如中国谚语所说‘单木不成林，单弦不成音’，当前，中马两国都处在发展的关键时期，希望双方能抓住机遇，共同应对全球不确定性带来的挑战。”

诺曼表示，中马经济互补的优势显著。马来西亚是中国在东盟的第二大贸易伙伴，中国则已经连续15年成为马来西亚最大的贸易伙伴。2024年马来西亚-中国峰会将为两国参展商建立和加强贸易投资伙伴关系提供丰富的机会，他鼓励两国企业利用此次机会，续创共同繁荣。

2024年马来西亚-中国峰会将于12月17日至19日在马来西亚吉隆坡国际贸易展览中心举行。该峰会由马来西亚Qube Integrated公司主办，马来西亚对外贸易发展局协办，以“共创繁荣50载”为主题，是纪念中马建交50周年的压轴庆祝活动。峰会计划吸引来自中国、马来西亚和东盟国家的500位展商和10000名贸易访客。

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