人民网里约热内卢3月26日电 （记者陈一鸣、时元皓）帕拉马里博消息：当地时间3月26日下午，中国品牌重型机械、载重车辆宣传推介会在中国驻苏里南大使馆举行，中国驻苏里南大使韩镜出席宣介会并致辞。

宣介会上，播放了中国重型机械、载重车辆企业的宣传片。徐工、山推、三一、重汽、福田等中国企业代表介绍了各自产品，并与苏里南企业家进行了友好交流。苏里南国会议员王传瑞、曾锦荣，以及当地华侨华人和媒体代表出席了宣介会。

当地时间3月26日下午，中国品牌重型机械、载重车辆宣传推介会在中国驻苏里南大使馆举行。图为宣介会现场。中国驻苏里南大使馆供图

韩镜表示，中国作为苏里南第四大进口来源地，与苏方在机械制造行业存在广阔的合作空间与前景。中国企业的产品质量好，品牌信誉度高，市场占有率高，企业队伍素质优良，管理方式现代化，售后服务完善，配件供应及时，企业责任心强，严格遵守中国和苏里南相关法律法规和政策，是海外消费者可以放心购买和使用的中国产品。

当地时间3月26日下午，中国品牌重型机械、载重车辆宣传推介会在中国驻苏里南大使馆举行。图为宣介会现场。中国驻苏里南大使馆供图

王传瑞表示，他十分信任“中国制造”这张名片，中国品牌重型机械、载重车辆和机动车的引进，对苏里南来说不仅意味着更多新产品，更象征着双边关系的加强和增长潜力的开发。在开放的世界贸易环境中，合作无国界，中苏双方将一起迎接挑战，解锁新的机遇，共享繁荣发展。

与会的苏里南企业界人士表示，此次宣介活动的成功举办，表明中方愿与苏里南守望相助、合作共赢，共同推进高质量发展和工业化进程。

当地时间3月26日下午，中国品牌重型机械、载重车辆宣传推介会在中国驻苏里南大使馆举行。图为宣介会现场。中国驻苏里南大使馆供图

(责编：苏缨翔、常红)