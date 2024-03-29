3月27日，中国国家主席习近平在北京集体会见美国工商界和战略学术界代表，引发世界关注。这是2023年11月中美元首旧金山会晤以来，习主席首次在北京同美方人士面对面交流。习主席指出，旧金山会晤最大的共识就是中美关系应该稳下来、好起来。美方代表表示，“修昔底德陷阱”并非必然。

有意思的是，参与会见的美方代表之一是哈佛大学肯尼迪政府学院创始院长艾利森——“修昔底德陷阱”概念的提出者。2012年，艾利森借用古希腊历史学家修昔底德对伯罗奔尼撒战争的论述，揭示崛起大国与守成大国发生强烈冲突乃至战争的可能性。近年来，随着美国将中国视为最主要战略竞争对手，不少分析家引用“修昔底德陷阱”一词表达对中美关系走向的担忧。

此次会见，美方代表的表态耐人寻味。他们为什么说“‘修昔底德陷阱’并非必然”？可以从三个维度来看。

中美各自的成功是彼此的机遇——这一道理已经被事实和数据反复验证。中美两国贸易自建交以来增长了200多倍；2023年双边贸易额达4.7万亿元人民币；目前有超过7万家美国企业在华投资兴业，年利润超过500亿美元，也为中国经济带来活力；中美贸易支撑了美国国内260多万个就业岗位……可以看出，中美经贸关系的本质是互利共赢。

事实上，本次参与集体会见的许多美国工商界代表，包括黑石集团、彭博集团、联邦快递、高通公司等，都是中美经贸合作的参与者和受益者。通过在中国的发展，他们既为中国发展作出贡献，也实现了自身发展。

此次会见中，习主席介绍了中国经济发展形势，指出“中国经济是健康、可持续的”“为包括美国企业在内的各国企业提供更广阔发展空间”，欢迎美企“继续投资中国、深耕中国、赢在中国”。这为美企在华发展注入更多信心。

当前，中国正在积极培育和发展新质生产力，无论是传统产业转型升级，还是新兴产业和未来产业发展，都为美企带来更多机遇。同时，中国加快出台2024年版外商投资准入负面清单，全面取消制造业领域外资准入的限制措施，推动放宽电信、医疗等服务业市场准入。这让美企发展空间更加广阔。包括苹果、高通等在内的美企负责人纷纷表示将持续加大对华投入、继续开展创新合作。

“修昔底德陷阱”并非必然，也包含着美国工商界和战略学术界对本国执政层正确认知中国的期待。

回顾这几年中美关系起伏，症结在于美方错误地将中国视为最主要战略竞争对手。中美元首旧金山会晤以来，双边关系改善取得一些进展。但美方对华错误认知仍在延续，打压中国的手段不断花样翻新，单边制裁的清单不断延长。这引发美国工商界强烈反对。《华尔街日报》网站近日援引美国药企报告指出，对华“脱钩”危及美国药企的供应链。习主席在会见中指出，只要双方都把对方视为伙伴，相互尊重、和平共处、合作共赢，中美关系就会好起来。这值得美国政客深思。

“修昔底德陷阱”并非必然，还源于中美两国人民的交往和情谊。去年11月，中方宣布未来5年愿邀请5万名美国青少年来华交流学习。就在前不久，美国华盛顿州中学生赴华交流团在中国多地参访、交流。与此同时，跨国公司高管掀起新一轮“访华潮”，其中包括苹果、高通、美光等很多美企的高管。此外，从3月31日起，中美双方航空公司每周最多可运营定期客运航班数量，将从目前的70班增加到100班，更好地满足人员往来需要。中美关系史过去靠人民书写，未来更要靠人民创造。

今年是中美建交45周年。当前形势下，中美的共同利益不是减少了，而是更多了。艾利森对大国相处之道也有了新的认知。他认为，习近平主席提出发展中美关系的三原则十分重要并富有启示。美中必须合作，必须找到正确相处之道。“修昔底德陷阱”并非必然，这是美方工商界和战略学术界人士的共识，也应当成为美国执政层的共识。正如习主席所指出，“中美关系回不到过去，但能够有一个更好的未来。”

（国际锐评评论员）

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