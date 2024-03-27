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集装箱船撞击致桥塌　美国马里兰州进入紧急状态

2024年03月27日11:14 | 来源：新华网
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　　新华社北京3月27日电 美国马里兰州巴尔的摩市一座大桥26日凌晨遭一艘集装箱船撞击后坍塌，约20人落水。当地应急部门通报，救援人员已救起两人，其中一人重伤。马里兰州州长韦斯·穆尔宣布该州进入紧急状态。

　　巴尔的摩警方于美国东部时间26日凌晨1时35分接到报警，一艘船撞击“弗朗西斯·斯科特·基”桥的一个桥墩，导致该桥多处垮塌，包括一辆大货车在内的数辆汽车坠入帕塔普斯科河中，约20人落水。

这是3月26日在美国马里兰州巴尔的摩拍摄的坍塌的大桥。新华社记者胡友松摄

这是3月26日在美国马里兰州巴尔的摩拍摄的坍塌的大桥。新华社记者胡友松摄

　　巴尔的摩市应急部门主管詹姆斯·华莱士说，救援人员从河中救起两人，其中一人重伤。

　　马里兰州交通部长保罗·威德费尔德在记者会上说，桥梁坍塌时有工人正进行维修作业，暂不清楚维修作业涉及多少辆车。

　　船只追踪网站的信息显示，撞击大桥的货船悬挂新加坡国旗，由Synergy海事集团运营。Synergy海事集团在声明中说，已与所有22名船员取得联系，这些船员中无人受伤。

　　法新社援引一名目击者的话报道，他半夜被巨大声响惊醒，起初以为是地震，从卧室窗户看到大桥坍塌。

　　华莱士在记者会上通报，应急部门利用声呐、无人机和红外技术搜救落水人员，“声呐已探测到有多辆车沉入河中”。

　　巴尔的摩警察局长理查德·沃利在记者会上说，没有证据表明货船故意撞上桥墩，“没有迹象表明这起事故关联恐怖主义”。美国联邦调查局已参与调查事故原因。

这是3月26日在美国马里兰州巴尔的摩拍摄的坍塌的大桥。新华社记者胡友松摄

这是3月26日在美国马里兰州巴尔的摩拍摄的坍塌的大桥。新华社记者胡友松摄

　　美国广播公司援引美国网络安全与基础设施安全局的一份报告报道，撞击发生前，这艘船的船员向交通部门报告，该船已失控，可能撞上大桥。

　　美国交通部长皮特·布蒂吉格在社交媒体发文说，他同巴尔的摩市市长、马里兰州州长保持联系，联邦政府将予以帮助。了解事故进展的白宫官员告诉美国有线电视新闻网记者，白宫正“密切关注”这一事件。

　　坍塌的大桥位于巴尔的摩西南部，1977年开通，桥长约2.6千米，设有4条车道，日均车流量为3.1万辆。

　　帕塔普斯科河连通巴尔的摩港，这座港口是美国东部海运线路的一处重要枢纽。马里兰州交通部长威德费尔德说，巴尔的摩港已暂停船只进出。国际货运信息平台海上交通网站的数据显示，至少有10艘驶往巴尔的摩港的商船在附近水域下锚停船。（包雪琳）

(责编：燕勐、刘叶婷)

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