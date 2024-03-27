新华社巴黎3月26日电（记者肖亚卓）26日，巴黎奥运会及残奥会官方邮票在法国邮政博物馆正式发布。该邮票设计灵感取自巴黎奥运会视觉标识，采用烫金工艺的精美装饰，并融入巴黎标志性景点埃菲尔铁塔及塞纳河的形象。

“这枚以巴黎2024奥运色彩为主题的邮票，是我们与法国邮政合作的新里程碑。邮票展示了运动会的视觉标识符号，如埃菲尔铁塔，这将有助于打开奥运大门。我们迫不及待想看到它在法国乃至全世界的旅程！”巴黎奥组委主席托尼·埃斯坦盖说。

法国邮政集团第一次发行奥运官方邮票是在100年前的1924年，当时巴黎举办了第八届夏季奥林匹克运动会。随后的1968年格勒诺布尔冬奥会以及1992年阿尔贝维尔冬奥会，法国邮政也发行了两套奥运官方邮票。2017年巴黎正式获得2024年夏奥会举办权后，法国邮政也在同年发行庆祝巴黎申奥成功的纪念邮票。

“作为巴黎2024奥运会和残奥会的官方支持者，法国邮政非常荣幸能够发行这枚具有象征意义的邮票。这枚邮票反映了奥运精神，使巴黎2024能够在世界各地传播。”法国邮政集团总裁菲利普·瓦尔说。

此次发行的奥运官方邮票面值为1.96欧元，共计80万枚，将于29日起正式对外销售。

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