3月4日，一列轻轨蓝线列车在尼日利亚拉各斯行驶（无人机照片）。新华社记者 韩旭 摄

新华社拉各斯3月26日电 通讯：中企承建轻轨项目助力尼日利亚“拥堵之城”绿色出行

新华社记者韩旭 杨喆 侯鸣

“我每天乘坐轻轨蓝线通勤，又凉爽又快捷，出站后走两步就能到办公楼。”在尼日利亚拉各斯轻轨蓝线项目一期码头站附近写字楼上班的当地居民奥卢瓦塞翁·阿德奥拉·阿德莫拉告诉记者。在该项目开通前，奥卢瓦塞翁只能挤公交车或小面包车上班，忍受当地的炎热天气和拥堵交通。

这是2月28日在尼日利亚拉各斯拍摄的一列轻轨蓝线列车。新华社记者 韩旭 摄

拉各斯位于尼日利亚西南部沿海，是该国第一大城市和经济中心。庞大人口规模加上公共交通设施不完善，拉各斯交通拥堵十分严重，也被称为“拥堵之城”。

随着中国土木工程集团有限公司（中土集团）承建的拉各斯轻轨蓝线项目一期正式投入商业运营，沿线交通状况得到改善。以往开车需要一个多小时的路程，现在乘坐轻轨只需25分钟。光洁明亮的蓝色环保列车，与市民以往通勤时习惯的炎热、喧嚣与拥堵反差显著。

中土集团拉各斯轻轨蓝线项目相关负责人介绍，项目一期2023年9月正式投入商业运营，全长13公里，包含8.1公里高架桥，设有5个车站，设计时速80公里。

2月28日，在尼日利亚拉各斯，一所小学的学生们体验乘坐轻轨蓝线列车。新华社记者 韩旭 摄

2月28日，在尼日利亚拉各斯，人们乘坐轻轨蓝线列车。新华社记者 韩旭 摄

“这是我第一次见到电动轨道车，坐在清爽的车厢里从海边驶向城市深处，拉各斯风光犹如画卷在我眼前铺开，感觉太棒了。”小学生哈齐玛·拉瓦尔首次乘坐轻轨蓝线列车后兴奋地对记者说。

码头站客运协调员伊斯拉埃尔·法里奥贡·奥卢塔约介绍，自蓝线运营以来，每周都有不少中小学生前来体验绿色出行。

“我们在凉爽安静的电气化车厢里享受旅途，感谢中国帮助拉各斯建设这样的工程。”近日专程带领20多名学生前来体验的当地一所小学行政主管扎伊娜卜·巴莱向记者表示。

3月4日，在尼日利亚拉各斯，一列轻轨蓝线列车行驶至公路交通拥堵路段附近。新华社记者 韩旭 摄

拉各斯轻轨蓝线是西非地区首条由中国企业自主设计、建造、施工、运营的电气化城市轨道交通项目，项目所采用的全电力列车为通勤者提供了绿色、环保和节能的出行方式。

拉各斯大学大二学生拉吉·图希卜是一名社交平台博主，时常乘坐轻轨蓝线列车，并拍摄视频分享在互联网上。他说：“轻轨蓝线提高了我们的生活质量，电力驱动的列车反应相当灵敏迅速，还特别安静。”

2月28日，在尼日利亚拉各斯，人们乘坐轻轨蓝线列车。新华社记者 韩旭 摄

开“电车”对于去年8月入职的轻轨蓝线司机奥汉甘西·塞通吉·奥拉米德而言是全新体验。“电气化列车在拉各斯是全新事物，我们很多人都没有见过，”奥汉甘西说，“我们不再依赖燃油，而是依托电力，减少了尾气排放。”

轻轨蓝线运营部门数据显示，蓝线安全运营已近7个月，准点率100%，累计输送乘客超91万人次，目前每日提供54趟载客服务，并将逐步增加运行列次，以更高效地帮助拉各斯市民畅通出行。

“拉各斯轻轨单列车可载客超1000人，单人次平均能耗比公路旅客运输更低。使用电动机的列车比传统内燃机能量利用率和转化率更高。”拉各斯轻轨蓝线运营项目经理庄艳辉说，蓝线是拥有独立线路的城市轨道系统，具有高可靠性和安全性，能够帮助疏解拉各斯城区交通拥堵，提高城市通勤效率，帮助市民绿色出行。

2月28日，在尼日利亚拉各斯，人们在轻轨蓝线码头站下车出站。新华社记者 韩旭 摄

2月28日，在尼日利亚拉各斯，人们在轻轨蓝线码头站刷卡出站。新华社记者 韩旭 摄

尼日利亚中国研究中心主任查尔斯·奥努纳伊朱接受新华社记者采访时说，低碳、绿色发展一直是尼日利亚在工业化进程中努力的方向之一，轻轨蓝线这样的中国方案正推动拉各斯这座大都会的绿色转型，这一项目也是尼中两国友好合作的象征。

他说：“采用电气化技术的列车减少了对环境的负面影响，为拉各斯市民提供了绿色、便捷的出行选择，改善了交通体验。我们期待中尼两国在更多领域开展深度合作，共同推动绿色可持续发展。”

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