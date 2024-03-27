3月26日下午当地时间1时许，中方企业承建的开普省达苏水电站项目车辆在途中遭遇恐怖袭击，造成5名中方人员、1名巴方人员遇难。巴基斯坦各界纷纷对此次恐袭表示强烈谴责。

巴国民议会发表声明表示，萨迪克议长和古拉姆副议长强烈谴责此次恐袭，恐怖分子将无辜的中国公民作为袭击目标。巴中是相互信任的伙伴，对中国公民施袭令人无法容忍。巴国民议会和民众对遇难者家属表示慰问，相信巴政府必将把罪犯绳之以法。

巴外交部发表声明表示，巴政府强烈谴责这一令人发指的恐怖主义行径，将采取一切必要措施，将恐怖分子及其协助者绳之以法。这种卑鄙的行为不会削弱巴基斯坦打击恐怖主义的决心。此次袭击由巴中两国的敌人策划，我们将坚决打击和击败这些势力。在这个困难的时刻，巴人民和政府与中国朋友站在一起，向遇难中国公民的家属致以诚挚的慰问。巴中是亲密朋友和铁杆兄弟，在巴中国公民的生命安全至关重要。巴方将继续同中国兄弟一道，确保在巴中国公民、项目和机构安全。

巴内政部长纳克维发表声明，对恐袭表示强烈谴责，向遇难者表示深切哀悼。纳表示，在此悲痛时刻，我们与中国政府和遇难者家属站在一起。敌人把巴基斯坦极为信任的友好国家的公民作为袭击目标。这不仅是对中国公民的袭击，也是对巴基斯坦的袭击。巴方必将对此次袭击作出强有力的回应。

巴俾路支省首席部长布格蒂发表声明表示，强烈谴责此次袭击，恐怖分子企图通过这种令人发指的行径破坏巴中关系，我们绝不允许这种情况发生。巴方将尽一切可能以铁腕手段严惩袭击的策划者和实施者。

巴前看守政府总理卡卡尔发表声明，向遇难者表示深切哀悼。表示我们将不遗余力将肇事者绳之以法。巴中将共同克服挑战，维护两国牢固的友谊与合作纽带。

巴人民党共同主席、前外交部长比拉瓦尔强烈谴责此次恐袭并表示，对中国政府致以深切慰问，向中方遇难者表示哀悼，相信袭击的策划者和协助者必将受到严惩。

此外，包括巴人民民族党开普省主席、穆盟（谢）开普省主席等地方政要以及巴媒体、智库等各界纷纷对此次恐袭表示强烈谴责。

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