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扬州城市产业推介会在意成功举办

2024年03月27日09:15 | 来源：人民网-国际频道
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人民网罗马3月26日电（记者 郑彬）日前，一场主题为“意起扬帆，共创未来”的扬州城市产业推介会在意大利当地城市米兰成功举办。该活动由扬州市人民政府主办，意大利中国商会协办，旨在进一步推动中意双方在各领域的深化合作。来自两国政府、知名企业以及高等院校代表约130余人出席了此次活动。

来自中意两国政府和企业界代表参加了此次会议。 主办方供图

来自中意两国政府和企业界代表参加了此次会议。 主办方供图

中国驻米兰总领事刘侃在致辞中表示，今年是中意全面战略伙伴关系建立20周年，也是马可·波罗逝世700周年，中意关系发展迎来新的历史机遇。诚挚邀请意大利各界朋友把握机会，多去中国、去扬州等地参访，切身感受参与中国新发展的机遇，与中国同行，共同寻求合作良机，为深化中意经贸、人文等各领域友好关系作出更大贡献，为两国携手实现高质量发展、构建人类命运共同体提供更多中意智慧和中意方案。

中国驻米兰总领事刘侃寄语中意合作扬帆远行。 主办方供图

中国驻米兰总领事刘侃寄语中意合作扬帆远行。 主办方供图

扬州市市长、世界运河历史文化城市合作组织主席潘国强表示，700多年前，马可·波罗为扬州与意大利的友好交往开启了历史序章。多年来，扬州与意大利友好（交往）城市在经济、文化、旅游、遗产保护、环保、教育、体育等方面达成了多项共识，形成了合作成果。当前，扬州正加快建设产业科创名城、文化旅游名城、生态宜居名城，持续擦亮“世界运河之都”、“世界美食之都”和“东亚文化之都”三张世界级“名片”。重点培育高端装备、汽车及零部件、新材料、新能源、新一代信息技术和生命健康六大主导产业，奋力推进中国式现代化扬州新实践。期待与意大利各界携手同行，推动各项务实合作迈上新台阶。

意大利议会“中国之友”协会主席维尼齐奥·佩鲁弗深情回忆了去年9月率领意大利议会“中国之友”协会访问扬州的经历感受，并表示扬州的悠久历史、灿烂文化和优美生态让人印象深刻，希望双方进一步加强在文化旅游、能源、数字等领域的合作。

意大利中国商会会长胡坤表示，意大利中国商会愿意携手扬州市政府，共同推动越来越多的意大利企业在扬州投资发展，将扬州打造为意大利在华最佳投资地。相信通过双方共同努力，一定能够实现合作共赢，共同发展的目标。

扬州市政府与意大利中国商会签署合作协议。 主办方供图

扬州市政府与意大利中国商会签署合作协议。 主办方供图

会议期间，扬州市市长潘国强与意大利中国商会会长胡坤共同签署了《扬州市人民政府与意大利中国商会战略合作协议》，旨在促进双方在产业、技术、人才等方面的交流与合作，实现资源共享、优势互补，推动更多意大利企业在扬州投资发展。此外，双方还将共同致力于在扬州打造中意（扬州）产业园，推动项目落地，实现产业合作与共赢。

(责编：曹欣悦、常红)

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