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英国高等法院宣布推迟裁决阿桑奇引渡上诉案

2024年03月27日09:06 | 来源：新华网
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　　新华社伦敦3月26日电（记者孙晓玲　金晶）英国高等法院26日宣布，推迟裁决“维基揭秘”网站创始人朱利安·阿桑奇拒绝被引渡到美国的上诉案。阿桑奇将面临进一步等待，以确定他是否能就引渡美国案提出上诉。

　　英国高等法院法官表示，将给美国有关方面三周时间作出保证，包括如罪名成立，阿桑奇不会被判处死刑等。法官表示，如不能得到美方保证，高等法院将于5月20日裁决阿桑奇能否获得上诉许可。

　　阿桑奇律师团队表示，如果英国高等法院不允许继续上诉，他们将申请欧洲人权法院介入。阿桑奇的律师团队曾一度强调，美国当局因为阿桑奇揭露美国政府的暴行而寻求惩罚他，如被送往美国，阿桑奇可能会遭受司法不公。

　　英国高等法院2月举行听证会审理阿桑奇拒绝被引渡到美国的上诉案。法官当时没有做出裁决，表示将择日宣布。

　　阿桑奇现年52岁，2006年创办“维基揭秘”网站。2010年，“维基揭秘”曝光大量阿富汗战争和伊拉克战争期间美国的外交电报和美军机密文件，揭发了美军战争罪行。阿桑奇随即身陷官司，美国对他提出17项间谍罪名和1项不当使用电脑罪名的指控。2019年，阿桑奇在英国被捕并被判入狱。之后，美国要求引渡阿桑奇。2021年12月，英国高等法院做出裁决，允许美国政府引渡阿桑奇，同时将案件移交地方法院进行后续流程。2022年4月，伦敦威斯敏斯特地方法院发布引渡令，正式批准将阿桑奇引渡至美国。2022年6月，时任内政大臣帕特尔批准向美国引渡阿桑奇。阿桑奇方面之后提出上诉，要求推翻引渡决定。

(责编：燕勐、刘叶婷)

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