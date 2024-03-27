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日本民众抗议政府解禁杀伤性战斗机向第三国出口

2024年03月27日09:04 | 来源：新华网
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　　新华社东京3月26日电（记者郭丹　杨智翔）日本政府26日召开内阁会议，决定解禁日本与英国、意大利共同研发的下一代战斗机向第三国出口。同一天，日本举行国家安全保障会议，修改《防卫装备转移三原则》及其实施方针。这标志着日本防卫政策再次发生重大转变，其直接向第三国出口武器的大门正式被打开。

　　当天，一些日本民众冒雨聚集在首相官邸前举行抗议活动，抗议政府解禁杀伤性战斗机向第三国出口。不少人高声呼喊着“反对武器出口！”“坚决反对成为战争国家！”“请倾听民意！”“不要成为贩卖死亡的商人！”

　　日本社民党党首福岛瑞穗在参加抗议活动时说，日本宪法第9条规定，不能向海外贩卖武器。但当下的日本宪法正在一点点崩塌。向海外出口战斗机这么重要的事，完全没有经过国会审议，仅在执政党之间决定，“这是在靠卖武器赚钱，而且完全不会就此收手”。即使他们现在声称不会出口到战争国家，但只要把战斗机卖给美国，美国就会向以色列提供武器，结果还是一样的。

　　日本“停止大军扩行为”代表杉原浩司表示，这是首次将战斗机出口到海外，而且是“偷摸讨论”决定的，是“闹剧”！

　　3月15日，日本执政联盟自民党和公明党高层举行会谈，就允许将日本与英国、意大利联合研发的下一代战斗机出口到第三国一事达成一致。根据两党协议，日本能够直接向第三国出口的武器仅限于正在联合研发的新型战机，出口对象国必须与日本签订过防卫装备出口相关协议，同时不能正在发生战争。目前已经确定可以出口的对象国共15个，除联合研发国英国和意大利，还有美国、德国、印度、菲律宾等。（参与记者：李光正）

(责编：燕勐、刘叶婷)

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