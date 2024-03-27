面对日益增多的全球性挑战，国际社会求和平、谋发展的呼声更加强烈。全球政商学界汇聚一堂，“亚洲与世界：共同的挑战，共同的责任”主题背后，有着共克时艰、共创未来的期盼与渴望。

2013年以来，习近平主席五次在博鳌亚洲论坛年会上发表主旨演讲，为推动构建人类命运共同体、共创亚洲和世界更美好未来贡献了中国智慧、中国方案。

此次博鳌亚洲论坛是自新冠疫情暴发以来首次举行的全线下年会。人们期待，论坛汇聚携手前行正能量，奏响和平、发展、合作、共赢的命运交响。

共担责任，以开放共赢凝聚共识

3月26日下午，博鳌国际会议中心一层东屿宴会厅，年会第一场分论坛开场前10分钟，会场内已座无虚席。

博鳌亚洲论坛国际会议中心（2024年3月25日摄）。新华社记者 杨冠宇 摄

当前，世界站在新的十字路口：国际形势持续动荡，世界经济仍徘徊在低增长中，极端天气和自然灾害多发，加强全球治理迫在眉睫……如何面对共同的挑战，怎样承担共同的责任备受关注。

从26日起的4天时间里，近2000名嘉宾聚首南海之滨，聚焦世界经济、科技创新、社会发展、国际合作四大板块议题深入交流。从论坛到圆桌会、对话会，年会为各界人士提供增进了解、求同存异的机会。

博鳌亚洲论坛国际会议中心和博鳌亚洲论坛大酒店。博鳌亚洲论坛2024年年会在这里举行（2024年3月9日摄，无人机照片）。新华社记者 蒲晓旭 摄

博鳌亚洲论坛秘书长李保东说，每个板块的议题均体现团结促发展这一主旨，通过深入探讨求证，直面挑战、共担责任是国际社会的共同利益，是构建人类命运共同体的必然选择。

于变局之中共谋出路、共促发展——

世界经济复苏乏力，地缘政治冲突加剧，保护主义、单边主义上升……纵观全球，发展问题与安全问题错综交织。

博鳌亚洲论坛国际会议中心的论坛年会标识（2024年3月22日摄）。新华社记者 杨冠宇 摄

博鳌亚洲论坛26日发布的《亚洲经济前景及一体化进程2024年度报告》指出，2024年仍将是全球经济动荡和分化的一年，亚洲经济面临的外部环境依然严峻，同时需要应对好内部挑战。

博鳌亚洲论坛理事长潘基文说，在一个高度互联、全球化的世界，挑战风险的影响不会局限于某个国家或地区，而会跨越国界，蔓延开来。“我们必须团结一致，朝着同一个方向前进。”

“减少贸易碎片化”“加快应对气候变化行动”“破解安全难题、共促世界和平”……数十个议题聚焦世界发展的迫切问题；“必须阻止世界被拉进利己主义和单边主义怪圈”“通过合作来降低碎片化的代价”……多国嘉宾不约而同地表达了携手合作、共克时艰的共识。

在新起点上交流协作、共享智慧——

科技创新是应对全球性挑战的有力武器，共促创新合作是各方关切。“整体创新的协同才是新技术新产业发展壮大的保证。”中兴通讯董事长李自学以信息通信产业举例，数字领域技术密集、创新速度快，面向未来，更要打造开放共赢的生态体系、贯通上下游的创新配合。

博鳌东屿岛零碳休息区（2024年3月22日摄）。新华社记者 张丽芸 摄

绿色发展是时代的呼唤，碳减排、碳中和是国际合作重点之一。“在气候变暖等全球性问题面前，囿于地缘政治而放弃合作毫无用处。”澳大利亚福特斯克金属集团执行董事长安德鲁·福瑞斯特认为，要发挥绿色能源技术在遏制气候变化方面的关键作用，在全球范围内投资、创新与合作。

全球安全倡议、共同应对老龄化……这些议题凸显完善全球治理的重要性和迫切性。参会嘉宾期待，博鳌亚洲论坛发出的团结合作之声，为各国应对挑战、推动发展注入更多确定性。

共迎挑战，以包容务实深化合作

3月18日至21日，中国贸促会2024年首场外资企业“地方行”活动走进海南。来自美国、日本等国家和地区的39家外资企业代表实地考察产业、开展商务对接。企业代表表示，中国不断优化的营商环境，将为各国企业带来发展新机遇。

应对挑战，各国需要在开放包容中同舟共济，人们期待以务实行动推动全球经济稳健复苏。

实体经济是世界经济发展的坚实支撑，今年年会专门设置“实体经济的突围”分论坛。

“实体经济要实现突围，一定要有产业共荣意识。”vivo执行副总裁胡柏山表示，期待通过产业链协同，加强区域化布局、区域间合作等方式，消除壁垒，助力稳健经营。

国际货币基金组织（IMF）认为，从中期看，全球经济增长率预计在3%上下波动，增速较为疲软的主要原因在于生产效率增长缓慢、债务水平高企以及紧张的地缘政治局势。各国需要整合减少债务，重建“缓冲区”，同时为本国经济的数字化变革和绿色转型提供资金。

从投资亚洲未来到加速迈向零碳电力，一个个话题紧扣当下热点；从抵御通胀，建议各国做好多部门协调施策，到通过跨国合作提高罕见病诊疗技术和药物可及性，参会嘉宾思想碰撞，着力谋划“博鳌方案”。

作为世界上人口最多、经济最具活力的地区，亚洲各国尤其需要深化区域合作。

《亚洲经济前景及一体化进程2024年度报告》指出，亚洲经济增长和地区经济一体化的动能仍然强劲。亚洲仍将是对全球经济增长贡献最大的地区。

“亚洲地区有着共克时艰的传统。”中日韩合作秘书处秘书长李熙燮表示，多年来，亚洲地区通过合作机制积累信任，也在以《区域全面经济伙伴关系协定》等为框架构建更加包容、有效的地区合作架构。“要让这些多样机制相互补充，更好发挥协同效果。”

2000年至2023年，新兴市场与发展中经济体经济增速的平均值为5.2%。“全球南方”经济实力的日益增长为全球发展治理注入日益强劲动力。

“‘全球南方’和新兴经济体的群体性崛起将成为新型全球化的重要力量，推动全球朝着开放包容、普惠共赢与可持续的方向前进。”中国人民大学党委书记张东刚说。

共享机遇，以中国创新发展为全球经济提供动力

把握好开放与发展的机遇，是推动经济复苏的关键。去年以来，习近平总书记提出新质生产力这一概念，并进行系统阐述。今年博鳌亚洲论坛年会上，新质生产力成为热议话题，如何加大创新力度、怎样拓展国际合作空间，引发各方关注。

中国科学院自动化研究所人形机器人攻关团队科研人员在多模态人工智能系统全国重点实验室调试机器人（2024年1月31日摄）。新华社记者 金立旺 摄

携手促进科技创新，激发发展潜能——

翻开年会日程，一系列与“新”有关的话题成为焦点。中国信息通信研究院院长余晓晖说，2023年，全球人工智能产业规模为5132亿美元，同比增长20.7%。“大模型将成为推动经济社会变革的重要驱动力，要推动信息基础设施互联互通，促进技术共享、国际合作。”

奇瑞新能源汽车股份有限公司石家庄分公司的工人在总装车间生产线上工作（2024年3月19日摄）。新华社记者 牟宇 摄

2023年，中国新能源汽车产销量占全球比重超过60%，5G用户普及率超过50%……中国加快发展新质生产力，让世界看到发展的新活力，也拓宽合作的新空间。

“我看到有关发展氢能源的内容，希望开展更多合作”“我相信，中国将继续为推动绿色、数字化转型的国内外企业提供大力支持”……参会嘉宾认为，中国加快建设具有全球竞争力的开放创新生态，将不断推动各方开拓共赢。

共享中国机遇、共创美好未来——

“海南自贸港封关后，跨境物流发展有什么新突破？”“海南未来能否开展高级别自动驾驶示范区建设？”……3月19日，一场政企对话会暨投资恳谈会在海口举行。外资企业提问题、说建议，探讨如何进一步深耕中国市场。

集装箱货轮在海南洋浦国际集装箱码头装卸货物（2024年3月13日摄，无人机照片）。新华社记者 郭程 摄

海南自贸港政策不断完善，让更多企业看到无限可能。出台更大力度吸引和利用外资行动方案24条措施，首次发布全国版跨境服务贸易负面清单……近期，一系列扩大高水平对外开放的举措，更展现了中国愿同世界共享机遇的决心。

“中国经济具有强大韧性和潜力，是后疫情时代全球经济发展的中流砥柱。”李保东在博鳌亚洲论坛26日召开的年会新闻发布会上说。

今年全国两会上，中国设定了5%左右的经济预期增长目标。参会嘉宾期待，中国经济的持续回升向好和高质量发展稳步推进，为世界经济增长提供更强动力。

“以中国新发展为世界提供新机遇”“一个更加开放、高质量发展的中国，将持续为世界经济增长提供动力”……参会嘉宾纷纷表达对开放发展前景的信心。

万泉河边，天高海阔。人们期待着，新的“博鳌方案”汇聚起和合共生、共创未来的强大力量。

文字记者：陈良杰、张辛欣、朱超、赵叶苹、王聿昊

编辑：杨步月、戚文娟、马晶、王浩程、侯帮兴

统筹：何雨欣、黄小希

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