新华社北京3月26日电 题：“与中国携手合作，拥有天空般广阔的机会”——倾听来自“投资中国”首场标志性活动的声音

新华社记者唐诗凝、谢希瑶

“与中国携手合作，拥有天空般广阔的机会。”沙特阿拉伯国家石油公司（沙特阿美公司）总裁兼首席执行官阿明·纳赛尔在26日举行的“投资中国”首场标志性活动上表示，中国市场的吸引力不断增强，继续投资中国已成为广泛共识。

商务部在去年“投资中国年”基础上，今年持续打造“投资中国”品牌，初步考虑在境内外举办20多场招商引资活动。当天由商务部与北京市人民政府在国家会议中心共同举办的“投资中国”首场标志性活动就是其中重要一项，来自17个国家和地区，共140余名企业家和外国在华商协会代表参加，共寻投资机遇，共谋合作前景。

2024年3月26日，“投资中国”首场标志性活动在京举行。新华社记者 唐诗凝 摄

在当前全球跨境贸易投资低迷的背景下，不少跨国公司负责人认为，中国市场潜力持续释放，让世界看到了更多商机。

阿明·纳赛尔表示，除了继续在能源领域对华大规模投资外，还希望在化工行业、温室气体减排、风险投资等重点领域加强投资。“去年我们在浙江和辽宁已经签署了两项化工项目协议，当前在福建建设年产能为180万吨化工设施的计划也已经展开，仅这三项投资就超过了200亿美元。”

“来中国前，我了解到中国计划在未来五年内实施设备更新行动，特别是更新改造老旧住宅电梯被明确列为重要任务之一，奥的斯将积极响应并全力支持这一行动。”奥的斯全球公司董事会主席、总裁兼首席执行官朱蒂·马克斯注意到，随着城市化进程推进与城市集群发展，中国已成为世界最大的新装电梯市场和电梯生产国，电梯产量约占全球产量60%。

“新质生产力”引发众多跨国企业负责人热烈讨论，他们纷纷表示中国高质量发展正在创造更多的投资机遇。

“随着中国市场产业结构的变化，我们也在用新的态度来调整投资。”松下控股集团全球副总裁本间哲朗说。

他介绍，松下集团这个月在江苏苏州刚刚落地了一个关于半导体电子材料新产线的项目，将建设5万平方米自动化、智能化的绿色工厂，打造国际一流的集成电路新材料生产基地。

“在利用人工智能、生物技术和可再生能源来塑造医疗保健产业未来方面，中国已处于领先地位。”阿斯利康公司全球首席执行官苏博科认为，中国在推动全球生物制药行业创新方面发挥着至关重要的作用，过去一年，阿斯利康与7家中国制药公司达成全球许可合作协议，“我们相信，在中国诞生的创新可以帮助全球数百万患者。”

当前，中国把加大力度吸引和利用外资放在重要位置，不断为巩固外资企业在华发展信心营造良好的政策环境。这次活动上再次释放出这一信号。

“我们将继续缩减外资准入负面清单，增加鼓励类外资产业目录，用‘一减一增’让更多外资愿意来、也进得来。”商务部副部长兼国际贸易谈判副代表凌激说，中国将着力推动解决外资企业关注的问题，切实保障外资企业国民待遇。

去年出台的“外资24条”59项政策措施中已有超过六成得到落实或取得积极进展；国办日前印发的《扎实推进高水平对外开放更大力度吸引和利用外资行动方案》提出新一轮务实举措；近日出台的全国版和自贸试验区版跨境服务贸易负面清单，为各国企业提供更多贸易投资机会……

对此，跨国公司负责人普遍表示欢迎。“这将有利于我们做出更积极的投资决策，为我们安心在华开展长期业务提供稳定预期。”斯堪尼亚中国集团总裁何墨池说。

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