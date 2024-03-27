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新闻调查｜美国从对华贸易战中得到了什么

2024年03月27日08:51 | 来源：新华社
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　　新华社北京3月26日电　2018年3月，时任美国总统特朗普宣布将对从中国进口的商品大规模加征关税，挑起中美经贸摩擦。2021年以来，拜登政府不仅延续了加征关税措施，还鼓噪对华“脱钩断链”“去风险”，打造“小院高墙”，搞“友岸外包”，破坏全球经贸体系。

　　美国单方面挑起对华贸易战六年来，中国经济不但没有被压垮，反而步入高质量发展新阶段。反观美国，对华采取的贸易霸凌和各种封锁打压，非但没能让其如愿实现制造业回流或减少贸易赤字，还导致美国丢掉了重要海外市场，失去了信誉，遭遇了通胀难题和成本更高的供应链体系。

这是2022年8月4日在美国华盛顿拍摄的白宫。新华社记者刘杰摄

这是2022年8月4日在美国华盛顿拍摄的白宫。新华社记者刘杰摄

　　美国挑起并升级对华贸易战

　　2018年3月，特朗普签署总统备忘录，依据“301调查”结果，计划对从中国进口的商品大规模征收关税，并限制中国企业对美投资并购。随后两年，特朗普政府不断加征关税导致中美经贸摩擦持续升级。拜登政府上台后，继续通过关税、出口管制、产业补贴等手段，升级与中国的“战略竞争”。

　　2018年7月和8月，美国分两批对从中国进口的500亿美元商品加征25%关税。中方依法对美产品采取了同等力度、同等规模的对等措施。2018年9月，美国对2000亿美元中国输美产品加征10%的关税。作为反制，中方对价值600亿美元的美国商品加征关税。美方出尔反尔、极限施压，持续升级贸易战，共计对约3700亿美元中国输美产品加征关税。

　　2020年1月，中美双方签署第一阶段经贸协议。此后一年，拜登政府上台，并于2022年5月对特朗普政府依据“301调查”结果加征的关税启动复审程序。原定2023年年底结束的复审程序延期至今年5月底。

　　这是2024年2月6日在美国华盛顿拍摄的国会大厦。新华社发（亚伦摄）

　　“贸易战不符合公平贸易和公平竞争的国际规则。”南非约翰内斯堡大学政治学与国际关系学教授西法曼德拉·宗迪如此评价美国挑起对华贸易战。

　　智利圣地亚哥大学经济学家玛塞拉·贝拉认为，美国挑起的贸易战对中美贸易乃至世界贸易秩序都造成严重破坏，其负面效应波及许多发展中国家。

　　美国不仅对中国商品加征关税，还泛化“国家安全”概念，滥用国家力量，不择手段打压特定中国企业。2019年5月，特朗普政府宣布将华为列入“实体清单”，限制其获得美国技术。

　　拜登政府继续加大对中国高科技行业的围堵。2022年8月，美国出台《通胀削减法案》《芯片与科学法案》等排他性歧视性产业政策。同年10月，美国升级半导体等领域对华出口管制。2023年8月，美国政府发布对外投资审查行政令，限制美方对中国高科技领域投资。

　　秘鲁国际法和国际关系学院院长米格尔·罗德里格斯·麦凯表示，中美贸易战给全球产业链供应链造成巨大冲击，让许多企业产生了不稳定和不安全感。

在广西钦州港码头，多艘海轮在卸货（2024年3月1日摄，无人机照片）。新华社记者张爱林摄

在广西钦州港码头，多艘海轮在卸货（2024年3月1日摄，无人机照片）。新华社记者张爱林摄

　　中国经济经受考验

　　赢得发展主动权

　　面对贸易战的不利影响，中方坚定维护多边贸易体制，促进贸易和投资自由化便利化，改革的脚步不停歇，开放的大门越开越大。六年来，中国经济没有被压垮，没有与世界经济“脱钩断链”，反而步入高质量发展新阶段，实现高水平对外开放，“一带一路”朋友圈持续扩容，多边合作道路越走越宽。

　　中国稳居全球货物贸易进出口第一大国，成为140多个国家和地区的主要贸易伙伴。中国国家统计局数据显示，六年来，中国对共建“一带一路”国家进出口额持续增长，从2017年的73745亿元人民币升至2023年的194719亿元人民币。

　　中国扩大面向全球的高标准自贸区网络，已与29个国家和地区签署了22个自贸协定，全面高质量实施《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP），积极推动加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）和《数字经济伙伴关系协定》（DEPA）。

　　2023年，中国外贸“新三样”电动载人汽车、锂离子蓄电池和太阳能蓄电池合计出口1.06万亿元人民币，首次突破万亿元大关，同比增长29.9%。今年前两个月，中国货物贸易进出口总值同比增长8.7%，实现良好开局。

2023年11月10日在第六届进博会汽车展区拍摄的安飞九座混动飞机模型。新华社记者金皓原摄

2023年11月10日在第六届进博会汽车展区拍摄的安飞九座混动飞机模型。新华社记者金皓原摄

　　中国高水平开放和经济高质量发展同样造福经贸伙伴，增进全球福祉。

　　智利是首个同中国签署自贸协定的南美国家。中国已成为智利第一大贸易伙伴，水果是双边贸易具有代表性的产品。智利水果出口商协会主席伊万·马兰比奥表示，中国推动世界各国贸易畅通，树立起贸易合作典范。

　　麦凯说，发展中国家支持中国继续向世界提供多样性商品，满足不同收入水平人群的需求，中国外贸长期向好的趋势将继续保持。

　　在尖端科技领域，美国修筑的“小院高墙”没有阻碍中国科技企业的发展势头，反而促使中国加快自主研发步伐，助力经济高质量发展。

　　英国《金融时报》首席经济评论员马丁·沃尔夫说，中国为突破美国施加的对华技术出口管制所作的努力令人印象深刻，尤其是在芯片方面。

　　“中国拥有强大的制造能力、完善的基础设施、丰富的劳动力资源等优势，有能力应对国际贸易环境的变化。”俄罗斯瓦尔代国际辩论俱乐部专家阿纳斯塔西娅·托尔斯图欣娜认为，美国加强出口管制只会促使中国争取更大的技术自主权。

　　美国失去了重要海外市场

　　得到了高通胀

　　美国政府推出一系列针对中国的贸易保护主义措施，本质上是谋求重构“去中国化”的国际贸易格局，把中国长期压制在全球价值链中低端。但事实证明，贸易战没有扭转美国的贸易逆差形势，也没有帮助美国实现对华“脱钩”。不仅如此，制造业未能如愿回流美国，美国企业失去了重要海外市场。美国得到的，只有更高的通胀压力和更复杂昂贵的供应链体系。

　　特朗普政府挑起对华贸易战的一个重要借口是减少贸易逆差。但经济学家反复指出，美国贸易逆差的根源在于储蓄率不足等内在结构性问题。“霸凌”经贸政策、单边措施不可能消解美国的贸易逆差。

　　美国商务部数据显示，2023年美国货物贸易逆差达1.06万亿美元，远高于对华贸易战之前的水平，其中美国对墨西哥贸易逆差较上年增长近17%。“我们实现减少贸易逆差目标了吗？绝对没有。”美国耶鲁大学高级研究员斯蒂芬·罗奇说。

　　中国产品的比较优势决定了美国无法降低对中国供应链的依赖。近几年，美国增加自“近岸”“友岸”国家进口的同时，中国对这些国家的出口也在增长。这意味着中美供应链联系没有减弱，只不过多拐了几个弯。

　　美国种种“去中国化”的操弄使得全球供应链更曲折，增加了贸易成本。国际清算银行去年10月发布简报说，自2021年以来，跨国供应网络，尤其是包含中国和美国的供应网络变得更迂回、复杂和不透明，而供应链韧性并未增强。

这是2022年4月20日在美国华盛顿拍摄的美联储大楼。新华社记者刘杰摄

这是2022年4月20日在美国华盛顿拍摄的美联储大楼。新华社记者刘杰摄

　　特朗普发动贸易战之时，誓言要让制造业和就业机会回流美国。然而，美国全国经济研究所近日发文指出，美国从2018年开始对外国金属、洗衣机和一系列中国商品加征关税，并没有增加相关行业就业。同时，贸易伙伴对美国产品征收报复性关税，使其海外销售成本增加，对美国农业等部门就业造成负面影响。

　　《哈佛校报》撰稿人克里斯蒂娜·帕扎内塞的文章指出，在美国中西部地区以及南部各州，对华贸易战造成农产品出口减少，农业就业岗位减少，农民生活受到冲击。

　　“如果我们不进口，我们就不能出口。”美国全国零售商联合会副会长约恩·戈尔德说，国际贸易帮助创造了数以百万计的工作，而贸易摩擦使美国损失了海外市场和就业岗位。

　　中国是全球最大的半导体市场。过去，中国市场收入占美国芯片企业英伟达收入的20%左右。受美方出口限制措施影响，2024财年第四季度，英伟达在华收入占比降至10%以下。英国杂志《投资者纪事》刊文说，美国对中国的打压不可避免地对美国科技企业造成伤害。

　　对中国输美商品加征关税，助推美国相关商品涨价，通胀高企，相当于对美国消费者“征税”，给普通民众生活带来沉重压力。近几年，通胀率不断飙升成为美国经济的重大挑战。

　　美国农业部数据显示，过去四年，美国食品杂货价格上涨了25%。美国皮尤研究中心近期民调显示，高达73%的受访民众对拜登政府经济政策感到失望。

这是2023年12月23日在美国加利福尼亚州旧金山街头拍摄的无家可归者。新华社发（李建国摄）

这是2023年12月23日在美国加利福尼亚州旧金山街头拍摄的无家可归者。新华社发（李建国摄）

　　美国破坏了规则

　　失去了信誉

　　美国挑起对华贸易战，不仅损害了中美及其他国家利益，也损害了美国自身国际形象和国家信誉，动摇了全球多边贸易体制根基。美国大选之年，各色政客不断鼓噪升级贸易霸凌政策。相关言行给全球经济和贸易带来显著不确定性。美方如果在单边主义和保护主义的道路上一意孤行，终将落得利义尽失。

　　2017年特朗普政府上台后，美国便开始侵蚀、损害世界贸易组织基本原则，恶意阻挠上诉机构成员任命并导致上诉机制陷入瘫痪。特朗普政府扯起“美国优先”大旗，绕开世贸组织争端解决机制，单纯根据美国国内法挑起国际贸易摩擦。

　　美国对中国发起的“301调查”是诞生于冷战时代的单边主义法律工具，在国际贸易史上臭名昭著。1995年世贸组织成立后，这类单边主义工具已基本退出历史舞台。2020年9月，世贸组织专家组裁决301关税措施违反世贸规则，宣告美挑起对华贸易战的借口在国际法层面破产。

1月19日，一名男子戴着口罩走在美国纽约曼哈顿街头。新华社记者王迎摄

1月19日，一名男子戴着口罩走在美国纽约曼哈顿街头。新华社记者王迎摄

　　在经历特朗普政府对全球贸易治理体系的严重破坏之后，拜登政府继续在逆全球化道路上狂奔，频繁以“国家安全”为由限制高技术产品和设备出口。近日，美国政府又打着“国家安全”的幌子，要对中国制造联网汽车等行业开展审查。

　　拜登和特朗普已分别锁定各自党派总统候选人提名，选战进入新阶段，“美国优先”也越来越多出现在竞选主张中。特朗普声称，若再次当选总统，他将把对中国输美商品的关税提高到60%，甚至更高。

　　沃尔夫说，特朗普宣布可能对中国商品征收高额关税，这可能把世贸组织“炸成碎片”，摧毁中美贸易和世界贸易秩序。

　　美中贸易全国委员会和牛津经济研究院去年11月发布的报告显示，终止与中国的永久正常贸易关系将在五年内给美国带来1.6万亿美元经济损失，并使美国失去70多万个工作岗位。

　　“美国根本没有从贸易战中受益。”英国皇家东西方战略研究所主席易思说。在经济全球化时代，贸易保护主义是饮鸩止渴的短视之举。美方只有与中方相向而行，管控分歧，方能找到互利共赢的相处之道，促进世界经济繁荣发展。（执笔记者：俞懋峰；参与记者：许缘、邓仙来、刘亚南、杜鹃、张亚东、王雷、王晓梅、朱雨博、郝云甫、刘恺）

(责编：燕勐、刘叶婷)

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