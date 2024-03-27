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叙利亚说美国空袭叙东部多地致40人死伤

2024年03月27日08:49 | 来源：新华网
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　　新华社大马士革3月26日电（记者程帅朋 冀泽）叙利亚通讯社26日援引军方消息源报道，叙东部代尔祖尔省多处地点当天凌晨遭美国空袭，造成8人死亡、32人受伤。世界卫生组织宣布，该组织一名工作人员在空袭中遇难。美国国防部当天否认对叙利亚发动了空袭。

　　叙通社报道说，“美国占领军”26日凌晨使用战机和无人机袭击了代尔祖尔省多处城镇、村庄和军事地点，造成7名军人和1名平民死亡，另有19名军人和13名平民受伤。空袭还对公共和私人财产造成很大损失。

　　世卫组织总干事谭德塞在社交媒体上发文说，世卫组织工程师伊马德·谢哈布当天在叙利亚代尔祖尔市遭受的空袭中遇难。谢哈布的不幸辞世残酷地提醒人们，叙利亚人民正在遭受暴力和苦难。世卫组织东地中海区域办事处在一份声明中说，谢哈布自2022年以来担任世卫组织驻代尔祖尔市水、环境卫生和个人卫生协调人。

　　叙利亚外交部当天发表声明，谴责美国对代尔祖尔省的“残酷侵略”，强调其有权通过国际法规定的方式追究侵略者的责任。声明要求美国结束其在叙利亚领土上的非法存在，停止对“伊斯兰国”和其他恐怖组织的“公开支持”。

　　美国国防部副发言人萨布丽娜·辛格26日对媒体表示，美国25日夜间未对叙利亚进行空袭。

　　今年以来，美国对叙利亚、伊拉克、也门境内目标发动多次空袭，造成多人死亡。一些国家对美国的行动表示谴责，认为这是对相关国家主权的侵犯，会加剧地区紧张局势。（参与记者：曾焱、邓仙来）

(责编：燕勐、刘叶婷)

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