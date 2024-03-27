新华社美国巴尔的摩3月26日电（记者熊茂伶 胡友松）美国马里兰州州长韦斯·摩尔26日上午说，当天凌晨集装箱船撞击该州巴尔的摩一座大桥致其坍塌的事件是一起事故，不是恐怖袭击。

摩尔在一场记者会上说，初步调查显示，这是一起事故，目前没有看到任何证据指向这是一场恐怖袭击。马里兰州交通部门官员说，大桥坍塌时上面有8人。已从水中救出2人，其中1人被送往医院，另外6人仍下落不明。

美国东部时间26日凌晨1时27分，美国海岸警卫队收到关于一艘悬挂新加坡国旗的集装箱船撞到巴尔的摩“弗朗西斯·斯科特·基”大桥的报告，大桥被撞后坍塌，有人员和车辆落水。撞桥前，集装箱船刚驶离巴尔的摩港，目的地是斯里兰卡科伦坡。集装箱船没有人员受伤或失踪，但船头受损严重。

摩尔说，船员在事故发生前向有关部门报告集装箱船失去动力，并发出求救信号，相关部门在收到信号后开始阻断车辆驶入“弗朗西斯·斯科特·基”大桥。

据当地应急部门官员介绍，搜救工作仍在进行，潜水作业已经开始。事发地水温低、水流急且能见度不佳，为搜救工作带来更多困难。

据悉，巴尔的摩“弗朗西斯·斯科特·基”大桥于1977年通车，长约2.6公里，年通车量约为1150万辆次。（参与记者：孙丁）

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