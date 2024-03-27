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俄官员称恐怖分子得到西方和乌克兰情报部门协助 乌方否认

2024年03月27日08:47 | 来源：新华网
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　　新华社莫斯科3月26日电（记者华迪 江宥林）据俄新社消息，俄罗斯联邦安全局局长博尔特尼科夫26日接受媒体采访时表示，发生在莫斯科近郊音乐厅的恐怖袭击事件是在西方和乌克兰情报部门的协助下进行的。

　　博尔特尼科夫说，恐袭行动是由极端分子实施的，但西方的情报机构对此给予了协助，乌克兰的情报部门更是与此事“直接相关”。他说，西方和乌克兰想借恐袭“动摇俄罗斯局势，制造社会恐慌”。

　　博尔特尼科夫指出，恐袭实施者企图越过边境进入乌克兰境内。根据俄方掌握的初步信息，有人在乌境内等待恐袭者并“打算像迎接英雄一样欢迎他们”。他说，虽然雇主身份尚未确定，但俄联邦安全局将尽一切努力查明这起恐袭事件的组织者。

　　博尔特尼科夫强调，俄方一定会对恐袭“采取报复措施”。此外他提醒说，俄境内的恐怖主义行动威胁依然存在。

　　乌克兰总统办公室顾问波多利亚克26日在社交媒体发文，反驳俄方关于在莫斯科近郊音乐厅恐袭事件中发现乌方参与“痕迹”的说法。他说，该事件存在无可辩驳的事实，不同国家对于该事件的起因和结果存在共识，即使“中立”国家也完全不相信发现乌方参与恐袭“痕迹”的说法，俄方是在散布“谎言”。

　　莫斯科近郊“克罗库斯城”音乐厅22日晚发生严重恐袭事件。据俄侦查委员会最新数据，袭击造成139人死亡、182人受伤。另据俄新社报道，俄紧急情况部26日说，该部门已完成对遭遇恐袭的莫斯科近郊音乐厅的救援工作。（参与记者：李东旭）

(责编：燕勐、刘叶婷)

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